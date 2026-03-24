“มาม่าจะขึ้นราคา? เจ้าของยังงง…

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 จากกรณีที่ “นายปฏิมา จิระแพทย์” สมาชิกวุฒิสภา อภิปรายในที่ประชุมวุฒิสภา ถึงผลกระทบวิกฤตพลังงานที่ทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น พร้อมระบุว่าได้พูดคุยกับผู้บริหารสหพัฒนพิบูล และได้รับข้อมูลว่า “มาม่า” กำลังเตรียมปรับขึ้นราคา จนถูกมองว่าเป็นสัญญาณสะท้อนความเป็นอยู่ของประชาชน
ล่าสุด “นายพันธ์ พะเนียงเวทย์” ผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ เจ้าของแบรนด์มาม่า ออกมาโพสต์ข้อความแบบงงๆ ว่า “อะไรคือข่าวมาม่าเตรียมขึ้นราคา ทางนี้ยังไม่เห็นจะรู้เรื่อง ในสภาไปเอาที่ไหนมาพูด อันนี้ไม่ทราบได้”