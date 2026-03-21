เปิดรายชื่อ 8 รัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย

21 มี.ค. เขย่าการเมือง! พรรคเพื่อไทยเดินหน้าเคาะโควตา ครม. ลงตัวแล้ว 8 เก้าอี้สำคัญ แบ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการ 5 ตำแหน่ง และรัฐมนตรีช่วยอีก 3 ตำแหน่ง หลังเจรจาภายในพรรคเข้มข้น ล่าสุดรายชื่อรัฐมนตรีว่าการเริ่มนิ่ง จับตาขั้นตอนสุดท้ายก่อนเปิดโผอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางแรงจับตามองว่าใครจะได้นั่งเก้าอี้สำคัญขับเคลื่อนประเทศในรอบนี้
1. นายยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
2. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
4. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
5. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
6. นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช สส.เชียงราย รมช.เกษตรและสหกรณ์
7. นายวัชระพล ขาวขำ สส.อุดรธานี รมช.เกษตรและสหกรณ์
8. นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ สส.กาญจนบุรี รมช.กระทรวงศึกษาธิการ