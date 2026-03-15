เปิดแฟ้ม 3 คดีใหญ่ ภายใต้การตรวจสอบขององค์กรอิสระ
12 มี.ค. 2569
มติอนุ กกต. 5 ต่อ 2 ตีตกคำร้องฮั้ว สว.
คณะอนุกรรมการชี้ขาด คณะที่ 36 มีมติ 5 ต่อ 2 ตีตกคำร้องคดีฮั้วเลือก สว. ชี้ผู้ถูกกล่าวหา 229 คน ไม่มีมูลความผิด ขณะเสียงข้างน้อยเห็นควรชี้มูล 134 คน โดยสำนวนยังไม่ถูกส่งให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาอย่างเป็นทางการ.
13 มี.ค. 2569
ป.ป.ช.ยกคำร้อง "ศักดิ์สยามซุกหุ้น"
ป.ป.ช.เผยที่ประชุมมีมติยกคำร้องคดี ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ปมยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ กรณีถือหุ้น หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ตั้งแต่ ก.ย. 2568 ขณะประเด็นข้อกฎหมายยังถูกจับตา หลังแนวทางอาจต่างจากคำวินิจฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญ.
15 มี.ค. 2569
"ดีเอสไอ" ยุติสืบสวน "เขากระโดง" หลุดคดีพิเศษ
"โฆษกดีเอสไอ" แจงยุติเรื่องสืบสวนคดีเขากระโดง หลังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษ เหตุตำรวจ ปปป. ดำเนินการแล้ว ส่ง ป.ป.ช.ตามกฎหมาย