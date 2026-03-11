“พีระพันธุ์” ลาออก สส.บัญชีรายชื่อ เปิดทาง “อรรถวิชช์” เข้าสภา

11 มีนาคม 2569 พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค พรรครวมไทยสร้างชาติ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กประกาศลาออกจากตำแหน่ง สส.บัญชีรายชื่อ หลังหารือกรรมการบริหารพรรค เพื่อเปิดทางให้ อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรค เลื่อนขึ้นทำหน้าที่ในสภาแทน โดยระบุว่า
.
สวัสดีครับ เมื่อวานนี้ (10 มีนาคม 2569) ผมได้หารือร่วมกับกรรมการบริหารพรรค และมีความเห็นตรงกันว่า ปัจจุบันพรรครวมไทยสร้างชาติยังคงได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนอย่างมั่นคง ขณะเดียวกัน คนรุ่นใหม่ของพรรคก็มีศักยภาพ มีแนวคิด และมีพลังที่จะช่วยขับเคลื่อนให้พรรคเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น พรรคจึงควรเปิดพื้นที่และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านนโยบายและการสร้างเครือข่ายทางการเมืองของพรรค
.
ด้วยเหตุนี้ ผมจึงขออาสาเป็นแกนหลักในการผลักดันและสนับสนุนการทำงานของคนรุ่นใหม่อย่างเต็มกำลัง ซึ่งภารกิจดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยเวลา ความทุ่มเท และการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน พรรคยังต้องเดินหน้าสร้างผลงานทางการเมืองและทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเข้มแข็งควบคู่กันไป ซึ่งหากผมต้องรับผิดชอบทั้งสองภารกิจพร้อมกัน ก็อาจทำให้การขับเคลื่อนงานในแต่ละด้านไม่เต็มศักยภาพเท่าที่ควร
.
ผมจึงได้เสนอให้ท่านอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรค เข้าไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรแทนผม และผมมั่นใจอย่างยิ่งว่า ท่านอรรถวิชช์เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ พร้อมที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพรรคและพี่น้องประชาชน
.
ภายหลังจากที่ได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างรอบด้าน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามแนวทางนี้ ผมจึงได้แจ้งขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ท่านอรรถวิชช์เลื่อนขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ สส.บัญชีรายชื่อ ของพรรครวมไทยสร้างชาติ และทำงานในสภาผู้แทนราษฎรแทนผมต่อไป
.
สำหรับตัวผมเองนั้น ผมยังคงทำหน้าที่หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติอย่างเต็มกำลัง และจะยังคงเดินหน้าทำงานเพื่อพรรค เพื่อประชาชน และเพื่อประเทศชาติต่อไปอย่างไม่เปลี่ยนแปลง
.
ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนพรรครวมไทยสร้างชาติ และให้กำลังใจผมมาโดยตลอด ความเชื่อมั่นและพลังสนับสนุนจากทุกท่าน คือพลังสำคัญที่ทำให้ผมและพรรครวมไทยสร้างชาติยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่อบ้านเมืองต่อไปอย่างเต็มความสามารถครับ