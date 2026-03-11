“ฮุน เซน” รอดหมายจับคดีคลิปอังเคิ่ล หลักฐานยังไม่พอ ตำรวจสั่งรวบรวมเพิ่มก่อนฟ้องใหม่
ความคืบหน้าคดีคลิปเสียงสนทนาระหว่าง แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย กับ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา หรือที่ถูกเรียกว่า “คลิปอังเคิ่ล” ซึ่งก่อนหน้านี้ ภูมิธรรม เวชยชัย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ให้ดำเนินคดี เพื่อให้มีการออกหมายจับและประสานตำรวจสากลออกหมายแดง
ล่าสุดมีรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า คดียังไม่สามารถสั่งฟ้องได้ในขณะนี้ เนื่องจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่า ฮุน เซน เป็นผู้วางแผนจัดทำหรือเป็นผู้นำคลิปเสียงดังกล่าวออกเผยแพร่
ในกระบวนการสอบสวนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย รวมถึง แพทองธาร ชินวัตร และ ภูมิธรรม เวชยชัย เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่มาของคลิปและลำดับเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุ
รายงานระบุว่า เดิมทีการสนทนาดังกล่าวมีการเตรียมพูดคุยกันหลายฝ่าย แต่ในช่วงแรกฝ่ายของ ฮุน เซน ยังไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากกำลังพักผ่อน ทำให้ต้องรอนานหลายชั่วโมง ก่อนที่ต่อมาจะมีการโทรศัพท์กลับมาหา แพทองธาร ชินวัตร จนเกิดการสนทนาที่กลายมาเป็นคลิปเสียงซึ่งถูกเผยแพร่ในภายหลัง
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคดีได้รับคำสั่งให้ เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม หากพบข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจน ก็สามารถนำสำนวนกลับมาพิจารณาเพื่อ ยื่นฟ้องคดีใหม่ได้อีกครั้ง