คลังน้ำมันระเบิด ปล่อยฝุ่น PM2.5–สารก่อมะเร็ง เสี่ยงฝนกรด–หมอกพิษ

เมื่อคลังน้ำมันระเบิด
การเผาไหม้น้ำมันจำนวนมหาศาลปล่อย สารพิษและฝุ่นอันตรายสู่บรรยากาศ
สารพิษหลักที่ถูกปล่อย
SO₂ และ NOx → ก่อให้เกิดหมอกควันและฝนกรด
PM2.5 และเขม่าดำ (Black Carbon) → ทำลายปอดและระบบหัวใจ
VOCs เช่น เบนซีน โทลูอีน ไซลีน → กระทบระบบประสาท
PAHs → สารก่อมะเร็ง
ปฏิกิริยาในอากาศ
ก๊าซ SO₂ และ NOx รวมกับไอน้ำในบรรยากาศ
→ กลายเป็น กรดซัลฟิวริก และกรดไนตริก
→ นำไปสู่ ฝนกรด
ผลกระทบต่อสุขภาพ
แสบตา ระคายคอ
หายใจลำบาก / หอบหืดกำเริบ
เพิ่มความเสี่ยง โรคปอด โรคหัวใจ และมะเร็ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ดินและแหล่งน้ำปนเปื้อน
พืชและระบบนิเวศเสียหาย
เกิดหมอกควันพิษในวงกว้าง
สรุป:
ไฟไหม้คลังน้ำมันไม่ได้สร้างแค่ควัน แต่ปล่อย
“ค็อกเทลสารพิษในอากาศ”
ที่กระทบทั้ง สุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม