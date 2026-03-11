xs
xsm
sm
md
lg

คลังน้ำมันระเบิด ปล่อยฝุ่น PM2.5–สารก่อมะเร็ง เสี่ยงฝนกรด–หมอกพิษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คลังน้ำมันระเบิด ปล่อยฝุ่น PM2.5–สารก่อมะเร็ง เสี่ยงฝนกรด–หมอกพิษ
เมื่อคลังน้ำมันระเบิด
การเผาไหม้น้ำมันจำนวนมหาศาลปล่อย สารพิษและฝุ่นอันตรายสู่บรรยากาศ

สารพิษหลักที่ถูกปล่อย
SO₂ และ NOx → ก่อให้เกิดหมอกควันและฝนกรด
PM2.5 และเขม่าดำ (Black Carbon) → ทำลายปอดและระบบหัวใจ
VOCs เช่น เบนซีน โทลูอีน ไซลีน → กระทบระบบประสาท
PAHs → สารก่อมะเร็ง

ปฏิกิริยาในอากาศ
ก๊าซ SO₂ และ NOx รวมกับไอน้ำในบรรยากาศ
→ กลายเป็น กรดซัลฟิวริก และกรดไนตริก
→ นำไปสู่ ฝนกรด

ผลกระทบต่อสุขภาพ
แสบตา ระคายคอ
หายใจลำบาก / หอบหืดกำเริบ
เพิ่มความเสี่ยง โรคปอด โรคหัวใจ และมะเร็ง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ดินและแหล่งน้ำปนเปื้อน
พืชและระบบนิเวศเสียหาย
เกิดหมอกควันพิษในวงกว้าง

สรุป:
ไฟไหม้คลังน้ำมันไม่ได้สร้างแค่ควัน แต่ปล่อย
“ค็อกเทลสารพิษในอากาศ”
ที่กระทบทั้ง สุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม