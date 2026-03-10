เปิดขุมทรัพย์ Mojtaba Khamenei ผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่

มูลค่าทรัพย์สินในอังกฤษ
อสังหาริมทรัพย์ในลอนดอน กว่า 130 ล้านดอลลาร์
ประมาณ 4,100 ล้านบาท
เชื่อมโยงกับ บ้านหรูมากกว่า 10 แห่ง
คฤหาสน์เด่น
Jersey House
ราคา 33.7 ล้านปอนด์
ประมาณ 1,347 ล้านบาท
พื้นที่ 1.2 เอเคอร์
ปัจจุบัน ไม่มีผู้อยู่อาศัย
ทำเลมหาเศรษฐี
ทรัพย์สินบางส่วนอยู่บนถนน
Bishop Avenue
ย่านบ้านหรูของลอนดอน
เครือข่ายถือครอง
เชื่อมโยงกับนักธุรกิจ
Ali Ansari
ผ่านบริษัทใน
Isle of Man
ประเด็นสำคัญ
เงินลงทุนอาจมาจาก รายได้ขายน้ำมันอิหร่าน
ตัวกลางทางการเงินถูก คว่ำบาตรโดยอังกฤษ
ทรัพย์สินบางส่วน ถูกสั่งห้ามขาย
ที่มา : NY Post