xs
xsm
sm
md
lg

ลดไม่พัก BYD หั่นสูงสุดเป็นแสน เร่งยอดQ1

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ลดไม่พัก BYD หั่นสูงสุดเป็นแสน เร่งยอดQ1
ลดไม่พัก BYD หั่นสูงสุดเป็นแสน เร่งยอดQ1

“ศึกรถไฟฟ้าเดือดไม่พัก! BYD เดินหน้าหั่นราคาต่อเนื่อง เร่งเครื่องดันยอดไตรมาสแรก ท่ามกลางการแข่งขันตลาด EV ที่ร้อนแรงขึ้นทุกวัน จับตาสงครามราคาครั้งใหม่สะเทือนทั้งอุตสาหกรรม”