ไทม์ไลน์จุดเริ่มต้น สหรัฐฯ–อิสราเอล เปิดฉากโจมตีอิหร่าน

ไทม์ไลน์เหตุการณ์หลักของการโจมตีระหว่างสหรัฐฯ–อิสราเอล กับอิหร่าน ตั้งแต่จุดเริ่มสร้างความตึงเครียดจนถึงการเผชิญหน้าทางทหารใหญ่ล่าสุด
.
2024 – 2025: ความตึงเครียดสะสม
26 ต.ค. 2024 – อิสราเอลยิงขีปนาวุธหลายระลอกเข้าเป้าหมายในอิหร่าน ภายใต้ชื่อ Operation Days of Repentance เพื่อโจมตีโครงสร้างนิวเคลียร์และระบบป้องกันของอิหร่าน
13 มิ.ย. 2025 – อิสราเอลเปิดฉากโจมตีเป้าหมายทางนิวเคลียร์และกองทัพในอิหร่าน ก่อนที่อิหร่านจะยิงขีปนาวุธสะเทือนอิสราเอลเป็นการตอบโต้
24 มิ.ย. 2025 – ข้อตกลงหยุดยิงระยะสั้นเพื่อยุติการปะทะรอบนั้น
.
ปลาย ก.พ. 2569 / ก.พ. 2026: ปฏิบัติการหลัก
28 ก.พ. 2026 – อิสราเอลและสหรัฐฯ เริ่มโจมตีอิหร่านพร้อมกันใน “ปฏิบัติการ Operation Lion’s Roar” ซึ่งรวมทั้งการโจมตีทางอากาศและขีปนาวุธไปยังเมืองใหญ่หลายแห่งของอิหร่าน
ในการโจมตีนั้น ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ถูกสังหาร และเป้าหมายระดับสูงอื่นๆ ของกองทัพและโครงสร้างนิวเคลียร์ได้รับความเสียหายหนัก
.
หลังการโจมตี – การตอบโต้และขยายความขัดแย้ง
อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและโดรนใส่เป้าหมายในอิสราเอล และยังยิงใส่ฐานทัพสหรัฐฯ ในตะวันออกกลางหลายแห่ง รวมถึงสนามบินและท่าเรือในภูมิภาคกัลฟ์
การปะทะขยายไปถึงกลุ่มพันธมิตรของอิหร่าน เช่น ฮิซบอลเลาะห์ ในเลบานอน ที่เริ่มยิงขีปนาวุธเข้าอิสราเอลในต้น มี.ค. 2026
ภาวะตึงเครียดทำให้เส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซมีปัญหา และรายงานว่าสหรัฐฯ ได้โจมตีเป้าหมายกว่า 1,250 จุดในอิหร่านภายใน 48 ชม.แรกของปฏิบัติการใหญ่
.
สรุปภาพรวม
ความขัดแย้งเริ่มขยายมาตั้งแต่ปลายปี 2024 จากการโจมตีของอิสราเอลต่ออิหร่านและท่าทีของสหรัฐฯ และกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบใน ปลาย ก.พ. 2026 เมื่อทั้งสองฝ่ายโจมตีกันโดยตรง
จากนั้นเหตุการณ์ทวีความรุนแรงและลุกลามไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางกว้างขึ้น