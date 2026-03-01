ปิดตำนาน ผู้นำสูงสุดอิหร่านกว่า 3 ทศวรรษ อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี

ผู้นำสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
•เกิด: 19 เมษายน 1939
•ถึงแก่อสัญกรรม: กุมภาพันธ์ 2026 (อายุ 86 ปี)
•สถานที่เกิด: เมืองมาชฮัด, Iran
•ศาสนา: อิสลามนิกายชีอะห์ (Twelver Shia)
จุดเริ่มต้นทางการเมือง
•ศึกษาศาสนาที่เมือง Qom
•เข้าร่วมขบวนการต่อต้านกษัตริย์ก่อนปี 1979
•เป็นผู้ใกล้ชิดกับ Ruhollah Khomeini ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม
•เคยถูกจับกุมและคุมขังหลายครั้งในยุคก่อนปฏิวัติ
ตำแหน่งสำคัญ
•ประธานาธิบดีอิหร่าน: 1981–1989
•ปี 1989 ได้รับเลือกจากสมัชชาผู้เชี่ยวชาญให้เป็น ผู้นำสูงสุด ต่อจากโคไมนี
•มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อรองรับการดำรงตำแหน่งของเขา
•ผู้นำสูงสุด: 1989–2026
อำนาจในฐานะผู้นำสูงสุด
ควบคุมกองทัพ, กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติ (IRGC), ศาล, และกำหนดนโยบายต่างประเทศ มีบทบาทสำคัญต่อทิศทางการเมืองตะวันออกกลางกว่า 30 ปี
บทบาทระดับภูมิภาคและโลก
•ผลักดันแนวทางต่อต้านสหรัฐฯ และอิสราเอล
•สนับสนุนพันธมิตรในเลบานอน ซีเรีย อิรัก และเยเมน
•เผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกหลายระลอก
ความท้าทายภายในประเทศ
•การประท้วงใหญ่ในปี 1999, 2009 และ 2022
•ถูกวิจารณ์เรื่องการจำกัดเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
•ผู้สนับสนุนมองว่าเขาคือผู้ปกป้องเอกราชและอุดมการณ์ของชาติ