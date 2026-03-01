เปรียบเทียบกำลัง ทหาร สหรัฐฯ vs อิหร่าน

🇺🇸 สหรัฐอเมริกา
กำลังพล
• ประชากรประมาณ 341 ล้านคน
• ทหารประจำการ ~1.3 ล้านนาย
• ทหารสำรอง ~800,000 นาย
งบประมาณกลาโหม
• ประมาณ 895,000 ล้านดอลลาร์/ปี
• งบประมาณมากที่สุดในโลก
กองทัพอากาศ
• เครื่องบินทหารรวม ~13,000+ ลำ
• เครื่องบินรบหลัก ~3,000+ ลำ
• มีเครื่องบินล่องหน F-22, F-35
• ศักยภาพโจมตีระยะไกลทั่วโลก
กองทัพเรือ
• เรือรบรวม ~240+ ลำ
• เรือบรรทุกเครื่องบิน 11 ลำ
• เรือดำน้ำ ~69 ลำ
• ปฏิบัติการได้ทุกมหาสมุทร
กองกำลังภาคพื้นดิน
• รถถังหลัก ~4,600+ คัน
• ระบบขีปนาวุธและอาวุธนำวิถีขั้นสูง
• เทคโนโลยีทันสมัยสูง
อาวุธพิเศษ
• หัวรบนิวเคลียร์ประมาณ 5,000+ ลูก (รวมคลังทั้งหมด)
• โดรนและระบบข่าวกรองระดับโลก
🇮🇷 อิหร่าน
กำลังพล
• ประชากรประมาณ 88 ล้านคน
• ทหารประจำการ ~610,000 นาย
• ทหารสำรอง ~350,000 นาย
• กำลังกึ่งทหาร (Paramilitary) ~200,000+ นาย
งบประมาณกลาโหม
• ประมาณ 15,000–24,000 ล้านดอลลาร์/ปี
• น้อยกว่าสหรัฐหลายสิบเท่า
กองทัพอากาศ
• เครื่องบินทหารรวม ~600+ ลำ
• เครื่องบินรบ ~250+ ลำ
• ไม่มีเครื่องบินล่องหนรุ่นใหม่
• เน้นป้องกันน่านฟ้าในภูมิภาค
กองทัพเรือ
• เรือรบรวม ~90+ ลำ
• ไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบิน
• เรือดำน้ำ ~6 ลำ
• เน้นยุทธศาสตร์ในอ่าวเปอร์เซีย
กองกำลังภาคพื้นดิน
• รถถังหลัก ~1,700+ คัน
• มีกองกำลังจรวดและขีปนาวุธจำนวนมาก
อาวุธพิเศษ
• ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ (ตามข้อมูลสาธารณะ)
• มีโดรนและขีปนาวุธพัฒนาเองจำนวนมาก
• เน้น “สงครามไม่สมมาตร” และการป้องกันภูมิภาค