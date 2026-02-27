เส้นทางชีวิต สาธิต รังคสิริ
จาก “ดาวรุ่งสรรพากร” สู่คดีประวัติศาสตร์
วันเกิด: 6 มกราคม 2498
อายุ: 71 ปี (ณ ปี 2569)
ประวัติการศึกษา
2520 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2524 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
2527 ปริญญาโท Master of Arts (Economics) จาก Atlanta University สหรัฐอเมริกา
เส้นทางราชการ : ดาวรุ่งกรมสรรพากร
เริ่มต้นรับราชการตำแหน่งนักวิชาการ 3 กรมสรรพากร
มีบทบาทในคณะทำงานศึกษาและวางระบบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แทนภาษีการค้า
ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน VAT
ก้าวขึ้นดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพากร
ถูกมองว่าเป็น “ตัวเต็ง” ปลัดกระทรวงการคลังในอนาคต
จุดเปลี่ยนชีวิต
2556 ถูกร้องเรียนเอื้อประโยชน์คืน VAT
2558 ถูกสั่งพักราชการ – ป.ป.ช. อายัดทองคำ 179 ล้านบาท
2559 พ้นจากตำแหน่งราชการ – ชี้มูลความผิดร่ำรวยผิดปกติ
2564 ศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต คดีทุจริต VAT เสียหายกว่า 3,000 ล้านบาท
2567 ศาลฎีกาสั่งทองคำ 20,976 บาท มูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน
27 ก.พ. 2569
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ส่งมอบทองคำให้กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์
บทสรุป
จากข้าราชการดาวรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี
สู่คดี “ร่ำรวยผิดปกติ” และทุจริต VAT มูลค่าหลายพันล้านบาท
ถือเป็นหนึ่งในคดีทุจริตสำคัญของระบบภาษีไทย