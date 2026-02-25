โผ ครม.อนุทิน 2
ภท.คุม 14 กระทรวง 19 เก้าอี้
.
หลังกกต.ประกาศรับรองสส.เขต 396 คน ก็มีรายงานความเคลื่อนไหวการจัดตั้งรัฐบาล และการแบ่งโควตารัฐมนตรีโดยในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนั้น เป็นโควตาของนายกรัฐมนตรี 5 คน ได้แก่ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง, นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรมว.การต่างประเทศ, นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์, นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี และ เก้าอี้ของกระทรวงกลาโหม ที่ยังรอพิจารณาบุคคลความเหมาะสม
.
ขณะที่ โควตาของพรรคภูมิใจไทยในสายนักการเมือง มีทั้งหมด 19 ตำแหน่ง เบื้องต้นจะมีกระทรวงที่อยู่ในการกำกับดูแล ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สำนักนายกรัฐมนตรี
.
โดยผู้ที่จะได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี อาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย , นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย นางสาวศศิธร กิตติธรกุล รมช.มหาดไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.คมนาคม, นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.อุตสาหกรรม, นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา, นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม, นายภราดร ปริศนานันทกุล ,นางสาวศุภมาส อิศรภักดี ,นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
.
นอกจากนี้ ยังมีชื่อของ นายวราวุธ ศิลปอาชา ที่เป็นกลุ่มบ้านใหญ่ย้ายเข้ามาที่รอระบุกระทรวง หลังจากคุยเรื่องโควตากับพรรคร่วมรัฐบาลเสร็จแล้ว
.
ส่วนพรรคเพื่อไทย ได้โควตา 8 ที่นั่ง คาดว่าจะได้คุม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน โดยมีชื่อ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรัฐมนตรี
ส่วนอีก 3 เก้าอี้ที่เหลือ จะเป็นโควตาของพรรคพลังประชารัฐ และ พรรคเล็กอื่นๆ ที่คาดว่าจะได้กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
.
