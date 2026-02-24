สตง. แจงดราม่า MV “ปณิธานคนตรวจเงิน” ย้ำทำเอง ไม่ใช้งบหลวง

สตง. แจงดราม่า MV “ปณิธานคนตรวจเงิน”
ย้ำทำเองทุกขั้นตอน ไม่ใช้งบหลวง ไม่กระทบงานหลัก
.
กระแสวิจารณ์ในโลกออนไลน์กรณีมิวสิกวิดีโอของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ยังร้อนแรง ล่าสุด 24 ก.พ. สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรออกโรงชี้แจงเป็นทางการ ยืนยันชัดเจนว่า การผลิต MV ดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินแม้แต่บาทเดียว และไม่มีการเบียดบังเวลาราชการของหน่วยงานอื่น
.
สตง. ระบุว่า ผลงานชิ้นนี้เป็นการผลิตภายใน (In-house Production) โดยทีมงานของสำนักประชาสัมพันธ์ฯ ใช้อุปกรณ์และทรัพยากรที่มีอยู่เดิม เป้าหมายเพื่อทดลองรูปแบบการสื่อสารใหม่ ๆ ให้เข้าถึงประชาชนหลากหลายกลุ่มมากขึ้น พร้อมขอบคุณทุกเสียงวิจารณ์ที่สะท้อนมุมมองต่อการทำงานขององค์กร
.
ในประเด็นการบริหารบุคลากร สตง. ชี้แจงว่า การถ่ายทำและตัดต่อเป็นภารกิจตามหน้าที่ของสำนักประชาสัมพันธ์ฯ ไม่กระทบต่อภารกิจหลักด้านการตรวจสอบการใช้จ่ายภาครัฐแต่อย่างใด โดยเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปรากฏใน MV ทำด้วยความสมัครใจ
.
สำหรับมิวสิกวิดีโอที่เป็นประเด็น เผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ สตง. เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ในชื่อเพลง “ปณิธานคนตรวจเงิน” ซึ่งแต่งโดยนายมณเฑียร เจริญผล ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
.
ช่วงท้ายแถลงการณ์ สตง. ยืนยันว่า จะน้อมรับทุกคำติชม และยังคงยึดหลักการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างคุ้มค่า พร้อมนำเสียงสะท้อนครั้งนี้ไปปรับปรุงการสื่อสารในอนาคต