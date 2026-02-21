ธรรมนัสควงครอบครัวเที่ยวฟินแลนด์ ดูแสงเหนือแบบชิลๆ
.
ท่ามกลางข่าวการเมืองร้อนแรงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล 300 เสียง ที่มีกระแสว่าไม่มีพรรคกล้าธรรมร่วมรัฐบาล ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เลือกใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวที่ประเทศ ฟินแลนด์
.
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านไอจีสตอรี่ของ “จุ๊บจิ๊บ” หรือ ธนพร ศรีวิราช ภรรยาของธรรมนัส โดยเป็นภาพบรรยากาศสบาย ๆ ท่ามกลางหิมะ เจ้าตัวสวมเสื้อกันหนาวสีส้ม-ดำ เดินเล่นกับภรรยาและบุตรชาย พร้อมภาพช่วยกวาดหิมะหน้าที่พัก
.
ก่อนหน้านี้ ธรรมนัสเคยให้สัมภาษณ์ว่าจะพาครอบครัวเดินทางไปชมแสงเหนือ หรือแสงสีเขียวในช่วงเวลานี้ และมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ เพื่อกลับมาปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทันที