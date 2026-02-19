นับคะแนนใหม่ ปทุมธานี เขต 7 “ธันยนันท์” ทิ้งห่างคู่แข่งขาดลอย เตรียมประกาศผลทางการพรุ่งนี้

ผลการนับคะแนนใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดปทุมธานี สำหรับบัตรเลือกตั้งนอกเขตและนอกราชอาณาจักร ปรากฏชัดเจนแล้ว ภายหลังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ดำเนินการนับคะแนนใหม่ทั้งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ จากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีกลุ่มนักศึกษาและประชาชนออกมาแสดงความกังวลต่อกระบวนการสังเกตการณ์ภายในหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ในหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก โดยตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสและการจำกัดพื้นที่ของผู้สังเกตการณ์
ภายหลังเสร็จสิ้นการนับคะแนนใหม่ ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของ ส.ส.แบบแบ่งเขต ปรากฏว่า น.ส.ธันยนันท์ ไพบูลย์สุข จากพรรคประชาชน ได้รับ 2,208 คะแนน ขณะที่นายพิษณุ พลธี จากพรรคภูมิใจไทย ได้ 476 คะแนน ส่วนผลคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้ 1,787 คะแนนพรรคภูมิใจไทย ได้ 363 คะแนน
ด้านเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้ดำเนินการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งทั้งหมดลงหีบ พร้อมใช้สายรัดเคเบิลไทร์ผนึกอย่างแน่นหนา ก่อนเคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาไว้ที่ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองเสือ เพื่อรอส่งมอบต่อให้ กกต.จังหวัดปทุมธานี ตามขั้นตอนทางกฎหมาย ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการประกาศผลคะแนนรวมของเขตเลือกตั้งที่ 7 อย่างเป็นทางการภายในช่วงก่อนเที่ยงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569
บรรยากาศโดยรวมหลังการนับคะแนนใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและตัวแทนผู้สมัครร่วมสังเกตการณ์ กระบวนการทั้งหมดถูกจับตามองจากภาคประชาชนอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางความคาดหวังว่าผลการเลือกตั้งจะสะท้อนเจตจำนงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
อย่างไรก็ตาม ผลการนับคะแนนใหม่ดังกล่าว ไม่ได้ทำให้ผลการเลือกตั้งเขต 7 ปทุมธานี เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยผู้ชนะการเลือกตั้งได้แก่ นายพิษณุ พลธี จากพรรคภูมิใจไทย ได้ 44,519 คะแนน ส่วนนางสาวธันยนันท์ ไพบูลย์สุข พรรคประชาชน ได้ 25,783 คะแนน