กลิ่นคนแก่ คืออะไร?
กลิ่นเฉพาะตัวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่ออายุมากขึ้น
ไม่ได้เกิดจากความสกปรก แต่เป็นกลไกตามธรรมชาติ
มักเริ่มพบตั้งแต่อายุประมาณ 40 ปีขึ้นไป
กลิ่นคล้าย: หนังสือเก่า + เทียนไข + กลิ่นอับจาง ๆ
สาเหตุเกิดจากอะไร?
- การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
- ต่อมไขมันและต่อมเหงื่อทำงานลดลง
- เกิดการสะสมของสาร Nonenal (โนนีนาล)
- ไขมันถูกออกซิไดซ์ (Lipid Peroxide) ทำให้เกิดกลิ่นเฉพาะตัว
- สารนี้ไม่ละลายน้ำ จึงอาบน้ำอย่างเดียวไม่ช่วยให้หายสนิท
ปัจจัยเสริมที่ทำให้กลิ่นชัดขึ้น
- แบคทีเรียบนผิวหนัง
- สุขอนามัยไม่สม่ำเสมอ
- เสื้อผ้าอับ/สะสมกลิ่น
- อาหารบางชนิด (กระเทียม หัวหอม อาหารไขมันสูง)
- โรคบางชนิด เช่น เบาหวาน โรคตับ
- การสูบบุหรี่
วิธีลดกลิ่นคนแก่
- เช็ดเหงื่อบ่อย ลดการหมักหมม
- ออกกำลังกาย กระตุ้นระบบขับของเสีย
- อาบน้ำอุ่น เปิดรูขุมขนช่วยชำระล้าง
- งดสูบบุหรี่ ลดอนุมูลอิสระ
- ลดอาหารไขมันสูง/เนื้อสัตว์มากเกินไป
- ซักเสื้อผ้า–ผ้าปูที่นอนสม่ำเสมอ
- ใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายเสริมความมั่นใจ