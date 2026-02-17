"ภูมิธรรม" ซัด "ธนาธร" บิดเบือนปมพา "ทักษิณ" กลับบ้าน ย้ำไม่เคยมีดีลลับ

นายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรค พรรคเพื่อไทย ออกมาโต้กรณีที่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์พาดพิงถึงการจัดตั้งรัฐบาลปี 2566 โดยกล่าวอ้างว่ามีเงื่อนไข “พาคนไกลกลับบ้าน”
ภูมิธรรมระบุว่า “ผมเพิ่งฟังบทสัมภาษณ์ของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่กล่าวอ้างว่าการจัดตั้งรัฐบาลปี 2566 มีเงื่อนไข ‘พาคนไกลกลับบ้าน’” พร้อมยืนยันหนักแน่นว่า “เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง พรรคเพื่อไทยโหวตสนับสนุนพรรคอันดับหนึ่งถึง 2 ครั้ง ครบทุกเสียง เพราะเราเคารพเสียงประชาชน และไม่เคยมีการพูดคุยหรือเจรจาเงื่อนไขใดเกี่ยวกับการกลับประเทศของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร”
เขาย้ำด้วยว่า “ดร.ทักษิณ สามารถเดินทางกลับไทยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว จะไปหวังพึ่งพรรคการเมืองใดเพื่อเรื่องนี้ได้อย่างไร”
ภูมิธรรมยังอธิบายถึงสถานการณ์ในเวลานั้นว่า พรรคอันดับหนึ่งไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากพรรคอื่นและ ส.ว. ได้ และเป็นฝ่ายยอมรับว่าไม่อาจจัดตั้งรัฐบาลได้ จึงแถลงส่งไม้ต่อให้พรรคเพื่อไทยตามกลไกระบบรัฐสภา พรรคเพื่อไทยจึงดำเนินการบนพื้นฐาน “ความเป็นไปได้จริง” เพื่อหลีกเลี่ยงสุญญากาศทางการเมือง ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลใด พร้อมระบุว่าการกล่าวหาดังกล่าวเป็นการใส่ร้ายเพื่อหวังผลทางการเมือง
นอกจากนี้ ภูมิธรรมยังตั้งข้อสังเกตว่า ธนาธรพยายามโจมตีและดิสเครดิตพรรคเพื่อไทยมากกว่าพรรคอื่น ทั้งที่หลายพรรคมีประเด็นที่ควรถูกตั้งคำถาม พร้อมตั้งคำถามกลับว่าอาจเป็นเพราะฐานเสียงของทั้งสองฝ่ายมีความทับซ้อนกันหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นควรแข่งขันกันด้วยนโยบายและผลงาน มากกว่าการใช้ถ้อยคำบิดเบือน
ช่วงท้าย เขาระบุว่าอยากเห็นการเมืองที่แข่งขันกันด้วยความสุจริตและนโยบาย เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน พร้อมทิ้งท้ายว่าแทบไม่อยากเชื่อว่าคำพูดลักษณะดังกล่าวจะมาจากผู้ที่ประกาศตัวเป็นการเมืองใหม่