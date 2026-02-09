เปิดประวัติ “เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์”

ว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 2
(ราชเทวี – ปทุมวัน – สาทร)
พรรคประชาชน
.
ผู้สมัครแทน แก้วตา ธิษะณา ชุณหะวัณ
ผลนับคะแนน ไม่เป็นทางการ ล่าสุด 9 ก.พ. 2569
คะแนนนำผู้สมัครพรรคอื่นในเขต
.
ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
.
ปริญญาตรี
>> รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง
วิชาโท สังคมวิทยา–มานุษยวิทยา
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
ประสบการณ์การทำงาน
>> หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม (UFTD)
>> ผู้ช่วยวิจัย
โครงการ “ความย้อนแย้งของการกดขี่ปราบปราม
กับขบวนการเคลื่อนไหวแบบไม่ใช้ความรุนแรง
กรณีศึกษาขบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทย”
>> อนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูประบบราชการตำรวจ
ในคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐฯ
>> อาจารย์รับเชิญ วิชาพฤติกรรมการเมือง
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
.
ประเด็นที่ผลักดัน
.
>> พัฒนาชุมชนเมือง ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
>> ปฏิรูปตำรวจ ให้เป็นองค์กรประชาธิปไตย
>> ผลักดันกฎหมายป้องกันและปราบปรามการรัฐประหาร
>> จัดทำรัฐธรรมนูญโดยประชาชน
>> แก้ปัญหาคดีทางการเมือง
>> ยกระดับกรุงเทพฯ สู่ “เมืองศิลปะระดับโลก