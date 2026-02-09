โซเชียลเดือด! ปมเลือกตั้งปทุมธานี เขต 7 แฉ นับคะแนนใหม่ คะแนนพลิก พรรคประชาชนชนะขาด

9 กุมภาพันธ์ 2569 โลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลัง ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิเคราะห์ข่าว โพสต์ภาพเอกสารการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 7 พร้อมข้อความตั้งข้อสังเกตถึงความไม่โปร่งใสในกระบวนการนับคะแนน โดยระบุว่ามีการใช้ถุงดำคลุมกล้องวงจรปิดระหว่างการนับคะแนน ทำให้ประชาชนไม่สามารถสังเกตการณ์ได้ตามปกติ
.
ศิโรตม์ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การประท้วงของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในพื้นที่ ซึ่งไม่ยอมรับผลการนับคะแนนรอบแรกและเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่อีกครั้ง ก่อนที่การนับคะแนนรอบสองจะเกิดขึ้น และผลคะแนนกลับเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยพรรคประชาชนได้คะแนนสูงถึง 415 คะแนน ขณะที่พรรคภูมิใจไทยเหลือ 96 คะแนน
.
ขณะเดียวกัน ยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงจำนวนบัตรเสียที่ลดลงอย่างชัดเจน เหลือเพียง 12 ใบ จากการนับรอบแรกที่มีบัตรเสียจำนวนมากผิดปกติ ซึ่งยิ่งตอกย้ำข้อสงสัยของสังคมต่อความถูกต้องของกระบวนการนับคะแนนในครั้งแรก
.
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงตั้งคำถาม เรียกร้องให้มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง และเสนอให้มีการนับคะแนนใหม่ในหน่วยอื่นๆ ที่อาจมีความผิดปกติในลักษณะเดียวกัน ขณะที่อีกส่วนหนึ่งแสดงความชื่นชมต่อบทบาทของนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องความโปร่งใสจนทำให้เกิดการนับคะแนนใหม่
.
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ขณะที่กระแสสังคมยังคงจับตาว่าจะมีการตรวจสอบเชิงลึกหรือขยายผลไปยังหน่วยเลือกตั้งอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ ท่ามกลางคำถามสำคัญที่ยังคงค้างคาใจประชาชนเกี่ยวกับความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งในปี 2569