เปิดประวัติ
“ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์
จากอธิบดี สู่รัฐมนตรี
.
ข้อมูลพื้นฐาน
เกิด: 19 พฤศจิกายน 2504
ภูมิลำเนา: อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
การศึกษา:
ป.ตรี วิทยาศาสตร์
ป.โท วิทยาศาสตร์ / บริหาร (ม.เกษตรศาสตร์)
เส้นทางข้าราชการ
รับราชการ กรมป่าไม้
ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหลายระดับ
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
วาระ: ปี 2562 – 2565
เกษียณอายุราชการ
ก้าวสู่การเมือง
ปี 2566
ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. กาญจนบุรี เขต 4
สังกัด พรรคเพื่อไทย
ส.ส. สมัยแรก
จุดเปลี่ยนทางการเมือง
ปี 2568
โหวตสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาล ข้ามขั้วการเมือง
สนับสนุนแคนดิเดตนายกฯ จาก พรรคภูมิใจไทย
ลาออกจาก ส.ส.
9 กันยายน 2568
ลาออกจากตำแหน่ง ส.ส.
เปิดทางเลือกตั้งซ่อม
บุคคลในครอบครัวลงสมัครแทน
ตำแหน่งฝ่ายบริหาร
19 กันยายน 2568 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รักษาการรมช.มหาดไทย
รับผิดชอบงานด้านการช่วยเหลือประชาชน และการจัดการภัยพิบัติ
พร้อมทั้งเป็น ผู้สมัคร สส. พรรคภูมิใจไทย