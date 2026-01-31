ศาลฎีกามีคำสั่งถอนรายชื่อ 7 ผู้สมัคร สส.เขต 7 จว.

ศาลฎีกามีคำสั่งถอนรายชื่อ 7 ผู้สมัคร สส.เขต 7จว.เหตุมีคุณสมบัติต้องห้าม กกต.ย้ำห้ามลงคะเนนเลือก เพราะจะกลายเป็นบัตรเสีย
.
วันนี้ (31 ม.ค.) ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงว่า ในวันที่ 1 ก.พ.2569 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าขอชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องของผู้สมัคร สส.แบบเขตที่ถูกถอดถอนชื่อการรับสมัครเลือกตั้ง สส.ตามมาตรา 52 ของ พ.ร.ป.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากข้อมูลล่าสุด ศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้ถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามที่ ผอ.การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง พบว่าผู้สมัครใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ดังนี้คือ
.
1.นายฉลอง แสงราษฎร์เมฆินทร์ ผู้สมัคร สส.นครราชสีมา เขต13 หมายเลข3 พรรคกล้าธรรม
2.น.ส.ชญานันท์ จินดาเจี่ย ผู้สมัคร สส.ราชบุรี เขต3 หมายเลข 8 พรรคเพื่อไทย
3.นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส.ตาก เขต2 หมายเลข6 พรรคประชาชน
4.นายพสิษฐ์ คำชัย ผู้สมัคร สส.ชัยภูมิ เขต2 หมายเลข7 พรรคกล้าธรรม
5.นายชลสิทธิ แก้วยะรัตน์ ผู้สมัคร สส.ภูเก็ต เขต2 หมายเลข1 พรรคกล้าธรรม
6.น.ส.วันใหม่ ทรงศิลสอาด ผู้สมัคร สส.ระยอง เขต4 หมายเลข4 พรรคพลังประชารัฐ
และ 7.นายกิตษณัฐ อินทร์พรหม ผู้สมัคร สส.นครศรีธรรมราช เขต3 หมายเลข4 พรรคเพื่อไทย
.
ฝากถึงพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงในเขตเลือกตั้งดังกล่าว หากลงคะแนนให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อข้างต้น ตามเขตเลือกตั้งเหล่านี้ จะทำให้บัตรเลือกตั้งกลายเป็นบัตรเสียได้