เจาะลึก พอร์ตประกันสังคม 2.9 ล้านล้าน!

1. PTT (พลังงาน) มูลค่าที่ถือครอง 17,544 ล้านบาท
2. ADVANC (สื่อสาร) มูลค่าที่ถือครอง 15,593 ล้านบาท
3. KBANK (ธนาคาร) มูลค่าที่ถือครอง 14,902 ล้านบาท
4. SCB (ธนาคาร) มูลค่าที่ถือครอง 14,547 ล้านบาท
5. SCC (ปูนซีเมนต์/วัสดุก่อสร้าง) มูลค่าที่ถือครอง 14,282 ล้านบาท
6. BBL (ธนาคาร) มูลค่าที่ถือครอง 12,979 ล้านบาท
7. CPALL (เซเว่น) มูลค่าที่ถือครอง 12,111 ล้านบาท
8. BDMS (รพ.กรุงเทพ) มูลค่าที่ถือครอง 11,376 ล้านบาท
9. AOT (สนามบิน) มูลค่าที่ถือครอง 10,033 ล้านบาท
10. CPN (เซ็นทรัล) มูลค่าที่ถือครอง 7,029 ล้านบาท
ข้อมูลจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
