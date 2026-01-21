เปิดยอดเงินบริจคพรรคการเมือง
ประจพเดือน พฤศจิกายน 2568
พรรคภูมิใจไทย มีผู้บริจาค 109 คน จำนวนเงิน 58,000,000 บาท
พรรคประชาชน จำนวน 56 คน จำนวนเงิน 1,486,500 บาท และทรัพย์สินมูลค่า 22,800 บาท พรรคประชาธิปัตย์ มีผู้บริจาค 22 คน จำนวนเงิน 6,140,000 บาท
พรรคไทยภักดี มีผู้บริจาค 10 คน จำนวนเงิน 290,000 บาท
พรรครวมไทยสร้างชาติ มีผู้บริจาค 5 คน จำนวนเงิน 1,200,000 บาท
พรรคประชาชาติ มีผู้บริจาค 4 คน จำนวนเงิน 370,000 บาท
พรรคเศรษฐกิจ มีผู้บริจาค 3 คน จำนวนเงิน 31,750.81 บาท
พรรคไทยก้าวใหม่ มีผู้บริจาค 2 คน 5,400,000 บาท
พรรคโอกาสใหม่ มีผู้บริจาค 2 คน จำนวนเงิน 1,000,000 บาท และทรัพย์สิน 125,000 บาท
พรรคปวงชนไทย ผู้บริจาค 2 คน จำนวนเงิน 324,630 บาท และประโยชน์อื่นใด 20,000 บาท
พรรคพลังประชารัฐ มีผู้บริจาค 1 คน จำนวนเงิน 4,645,000 บาท
พรรคกล้าธรรม ผู้บริจาค 1 คน จำนวนเงิน 1,150,000 บาท
พรรคบ้านเมือง มีผู้บริจาค 1 คน จำนวนเงิน 1,500,000 บาท
พรรคไทยรวมพลัง มีผู้บริจาค 1 คน จำนวนเงิน 200,000 บาท
พรรคกล้า มีผู้บริจาค 1 คน จำนวน 100,000 บาท
พรรคเพื่อไทย ผู้บริจาค 1 คน จำนวน 10,000 บาท
พรรคอนาคตไทย ผู้บริจาค 1 คน จำนวน 5,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 82,020,680.81 บาท