กทม. อ่วมหนัก! เช้านี้ PM 2.5 พุ่งเกินมาตรฐาน เริ่มกระทบสุขภาพ
.
ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กทม. แจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เช้านี้ (2 ธ.ค.) พบค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต โดยข้อมูลล่าสุด ณ เวลา 07:00 น. ระบุค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 50.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในระดับสีส้ม หรือเกณฑ์ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนควรเฝ้าระวังและป้องกันตนเองเมื่อต้องออกนอกอาคาร...
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1. เขตสาทร 65.8 มคก./ลบ.ม.
2. เขตบางรัก 61.7 มคก./ลบ.ม.
3. เขตลาดกระบัง 60.1 มคก./ลบ.ม.
4. เขตมีนบุรี 59.5 มคก./ลบ.ม.
5. เขตหนองแขม 56.8 มคก./ลบ.ม.
6. เขตตลิ่งชัน 56.3 มคก./ลบ.ม.
7. เขตคลองสามวา 56.2 มคก./ลบ.ม.
8. เขตราชเทวี 56.1 มคก./ลบ.ม.
9. เขตปทุมวัน 55.2 มคก./ลบ.ม.
10. เขตทวีวัฒนา 55 มคก./ลบ.ม.
11. เขตยานนาวา 54.8 มคก./ลบ.ม.
12. เขตบางคอแหลม 54.4 มคก./ลบ.ม.
.
ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กทม.