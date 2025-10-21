สหรัฐฯ-อังกฤษ-เกาหลีใต้
ไล่ปราบสแกมเมอร์
ไทยปราบกี่โมง?
14ตุลาคม 2568
สหรัฐฯ —ตั้งข้อหา “เฉินจื้อ”ดำเนินการบังคับใช้แรงงานในกัมพูชาพร้อมยื่นริบทรัพย์บิตคอยน์มูลค่ากว่า 15,000ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
14 ตุลาคม 2568
อังกฤษ — อายัดทรัพย์สิน 19 แห่งในลอนดอน มูลค่ากว่า 100 ล้านปอนด์ ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายของเฉิน จื้อ
16 ตุลาคม 2568
เกาหลีใต้ — ส่งทีมปฏิบัติการร่วมไปกัมพูชา เพื่อช่วยพลเรือนที่ถูกหลอกและถูกควบคุมตัวจากขบวนการสแกมเมอร์
21 ต.ค.2568
ไทย— นายกฯ อนุทินประชุมบูรณาการทุกหน่วย ปราบสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติ ยึดทรัพย์หมื่นล้าน เตรียมนำเข้าครม. วันนี้ (21 ต.ค.68)