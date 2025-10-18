เปิดตัว “ทีมอภิสิทธิ์”ฟื้นฟู ปชป.
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เลขาธิการพรรค
นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรค ดูแลด้านนโยบาย
นางการดี เลียวไพโรจน์ รองหัวหน้าพรรค ดูแลด้านเศรษฐกิจดิจิทัล
นายจุรี นุ่มแก้ว รองหัวหน้าพรรค ดูแลด้านสื่อสารองค์กร
น.ส.รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองหัวหน้าพรรค ดูแลด้านสตรี เยาวชน และความยั่งยืน
นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รองหัวหน้าพรรค ดูแลด้านยุทธศาสตร์การเมือง และการประสานงานภาคประชาสังคม
นายอิสรา สุนทรวัฒน์ รองหัวหน้าพรรค ดูแลด้านการต่างประเทศ
นายอัมพร พินะสา รองหัวหน้าพรรค ดูแลด้านการศึกษา และภาคอีสาน