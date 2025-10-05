“จักราวุธ” ว่าที่นายกฯ เขมรในฝัน
นโรดมจักราวุธ ผู้นำเขมรรุ่นใหม่ เพิ่งลงเล่นการเมือง เมื่อปี 2566 เขานำพรรคฟุนซินเปค พรรคฝ่ายเจ้า ลงเลือกตั้ง ได้ สส.แค่ 5 คน มีคนนินทาว่า Cอุปถัมภ์ จึงได้ที่นั่งในสภา นโรดมจักราวุธ เป็นพระโอรสของกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ เลือกแนวทางประนีประนอม เขาจึงเป็นที่เอ็นดูของฮุนเซน
พร้อมแสดงตัวเป็นเพื่อนที่ดีของ ฮุนมาเนต
ช่วงนี้ จักราวุธ กำลังลงพื้นที่หาเสียงในการเลือกตั้งท้องถิ่น พรรคฟุนซินเปค มรดกสีหนุ คงสู้พรรคประชาชนกัมพูชาไม่ได้ ตราบใด ตระกูลฮุนยังเรืองอำนาจ จักราวุธ คงเป็นผู้นำในฝัน
