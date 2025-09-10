เปิดประวัติ “พัฒนา พร้อมพัฒน์” ทายาท “สันติ” รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ

ประวัติ “พัฒนา พร้อมพัฒน์”
ชื่อ-สกุล : นายพัฒนา พร้อมพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารบริษัท วอเตอร์เกทพาวิลเลี่ยน จำกัด
ภูมิหลังครอบครัว : เป็นบุตรชายของ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (อดีตรัฐมนตรีหลายสมัย)
เส้นทางธุรกิจ
>> เข้าสู่วงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะด้านการลงทุนและบริหารจัดการอาคารขนาดใหญ่
>> ปี 2560 : ซื้อกิจการอาคาร I.C.E. Tower (ปัจจุบัน SKYY9 Center) ซึ่งเป็นตึกขนาดใหญ่แต่ร้างและทรุดโทรมในเวลานั้น
>> ปี 2562 : ขายต่อให้กลุ่มทุน AGRE 101 มูลค่า 2,000 ล้านบาท และโอนกรรมสิทธิ์เสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม 2562 ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่กองทุนประกันสังคมเข้าซื้ออาคารดังกล่าวต่อในราคากว่า 7,000 ล้านบาท กรณีตึก 7,000 ล้าน
.
เส้นทางการเมือง
>> แม้ยังไม่มีบทบาททางการเมืองเต็มตัว แต่ด้วยการเป็นบุตรชายของนักการเมืองอาวุโส ทำให้ชื่อของ “พัฒนา” ถูกจับตามอง
>> หลังจากเกิดข่าวกรณีคุณสมบัติของ นายสันติ ไม่ครบถ้วนสำหรับการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี จึงมีกระแสข่าวว่า “พัฒนา พร้อมพัฒน์” อาจถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแทนบิดา
.
ภาพลักษณ์ปัจจุบัน
>> นักธุรกิจอสังหาฯ รุ่นใหม่ ที่เริ่มมีบทบาททางการเมืองในฐานะทายาทของนักการเมืองรุ่นใหญ่
>> ย้ำความโปร่งใสในเรื่องตึก SKYY9 Center และปฏิเสธทุกความเชื่อมโยงเชิงการเมืองในกรณีนั้น
>> กำลังเป็นบุคคลที่ถูกสังคมและสื่อมวลชนจับตามองอย่างใกล้ชิด