รวมคดีดัง เดือนสิงหาคม 2568
วันที่ 13 สิงหาคม 2568
คดีน้องชมพู่
นายไชย์พล วิภา หรือ “ลุงพล”
ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาจำคุก 26 ปี
.
วันที่ 19 สิงหาคม 2568
คดีทุจริตออกใบอนุญาตรีสอร์ต
นายยุทธพล ศรีสมพงษ์ ( )
ศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ดำเนินคดี
.
วันที่ 22 สิงหาคม 2568
คดีมาตรา 112
นายทักษิณ ชินวัตร
ศาลอาญา รัชดาฯ พิพากษา ยกฟ้อง
.
วันที่ 26 สิงหาคม 2568
คดีทุจริตเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ
พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต)
และนายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล (หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ)
ศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ออกหมายจับและจับกุม
ข้อหาทุจริต–ฟอกเงิน
.
วันที่ 29 สิงหาคม 2568 (นัดอ่านคำวินิจฉัย)
คดีความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุด (กรณีคลิปเสียง)
นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ศาลรัฐธรรมนูญ นัดลงมติและอ่านคำวินิจฉัย