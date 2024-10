10 อันดับประเทศที่ร่ำรวยมรดกวัฒนธรรม 2024

10 อันดับประเทศที่ร่ำรวยมรดกวัฒนธรรม 2024US News and Word Update เผยรายงาน ประเทศไทยคว้าอันดับที่ 8 ในการจัดอันดับ ‘ประเทศที่ร่ำรวยมรดกทางวัฒนธรรมที่สุดในโลก 2024’ หรือ Thailand Ranked 8 th in 2024 Best Countries Heritage ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดของประเทศจากฝั่งเอเชีย จากทั้งหมด 89 ประเทศ.สำหรับ 10 อันดับประเทศที่ร่ำรวยมรดกวัฒนธรรมที่สุดในโลกได้แก่1. กรีซ2. อิตาลี3. สเปน4. ฝรั่งเศส5. ตุรกี6. เม็กซิโก7. อียิปต์8. ไทย9. โปรตุเกส10. อินเดีย.อ้างอิง:-https://www.usnews.com/news/best-countries/rankings/heritage-https://www.usnews.com/news/best-countries/thailand-ASEAN Skyline