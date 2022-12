ผู้ชายหน้าหล่อที่สุดในโลก ประจำปี 2022

ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อย สำหรับ "The 100 Most Handsome Faces of 2022" หรือ "100 หนุ่มหน้าหล่อที่สุดในโลก 2022" จากการจัดอันดับของ "TC Candler" เว็บไซต์จัดอันดับความนิยมคนบันเทิงและเซเลบริตี้ทั่วโลกที่นานาชาติยอมรับ และมีการจัดอย่างเป็นประจำทุกปีอันดับ 1 Henry Cavillเฮนรี่นั้นเป็นนักแสดงชาวอังกฤษ เจ้าของบทบาท ซูเปอร์แมนจากค่ายหนัง DCU มีผลงานระดับ แถวหน้าในวงการฮอลีวูด ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ หรือซีรีส์ก็ตามIG : @henrycavillอันดับ 2 “Hyunjin” หรือ ฮวังฮยอนจิน แรปเปอร์หนุ่มหล่อวัย 22 ปี จากบอยแบนด์เกาหลีวง Stray KidsIG : @Timothée Chalametอันดับ 3 Timothée Chalanนักแสดงลูกครึ่งอเมริกัน-ฝรั่งเศส ที่แจ้งเกิดด้วยผลงานภาพยนตร์ LGBTQ+ อย่าง Call Me by Yor Name (2017)IG : @tchalametอันดับ 4 Chris Hemsworthเจ้าของบทเทพเจ้าสายฟ้า จากภาพยนตร์เรื่อง THOR หนังแนวซูเปอร์ฮีโร่จากค่าย MCU เป็นชาวออสเตรเลียIG : @chrishemsworthอันดับ 5 Keung Toบอยแบนด์สัญชาติฮ่องกง จากวง MIRROR มีดีทั้งฝีมือ ในด้านการร้องเพลงและการแสดงIG : @keung_showอันดับ 6 Lucien Laviscountนักแสดงชายชาวอังกฤษ เจ้าของบทบาทแอลฟี่ในซีรีส์Netflix ชื่อดังอย่าง Emily in ParisIG : @its_lucienอันดับ 7 Kim Tae Hyungนักร้องดังแดนกิมจิจากวง BTS เคยได้รับการโหวตอันดับหนึ่ง หนุ่มหล่อที่สุดในโลก ประจําปี 2017IG : THV11อันดับ 8 Vinnie Hackerครีเอเตอร์ชื่อดังจาก TikTok โดยมีชื่อจริงว่า Vincent Hacker เป็นชายชาว อเมริกันIG : @ @vinniehackerอันดับ 9 NI-KI“NI-KI” หรือชื่อจริงว่า Nishimura Riki ศิลปินชาวญี่ปุ่น อายุ 17 ปี จากวงบอยแบนด์ เกาหลี EnhypenIG : @enhypenอันดับ 10 Dean Schneiderเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ แม้ไม่ใช่ดาราศิลปินเป็นคนรักสัตว์ ให้ความ ช่วยเหลือสัตว์ลงใน IGIG : @dean.schneiderส่วนหนุ่มไทยหน้าหล่อมี 4 คนอันดับ 29 ไบร์ท วชิรวิชญ์อันดับ 46 เจฟ ชาเตอร์อันดับ 68 แบมแบม GOT7อันดับ 85 บี้ KPN ธรรศภาคย์#ผู้ชายหน้าหล่อที่สุดในโลก2022 #TC_Candler