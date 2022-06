“ชัชชาติ” เดินทางถึงอเมริกาแล้ว แฟนคลับชาวไทยมารอรับถึงสนามบิน

“ชัชชาติ” เดินทางถึงอเมริกาแล้วแฟนคลับชาวไทยมารอรับถึงสนามบินเมื่อเวลา 02.00 น. ตามเวลาประเทศไทย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ไลฟ์แจ้งว่าเดินทางถึงซีแอตเติล สหรัฐอเมริกาแล้ว เพื่อมาร่วมงานของลูกชายที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้านประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน โดยมีลูกชาย แสนดี แสนปิติ สิทธิพันธุ์ มารอรับคนไทยจำนวนหนึ่ง ทันทีที่นายชัชชาติ เจอหน้าลูกชาย ได้กล่าวทักทายว่า "How are you? Love Love" "I miss you so much" พร้อมโผกอดลูกชายสุดที่รัก#ชัชชาติ #แสนดี_แสนปิติ_สิทธิพันธุ์ #ผู้ว่าฯกทม.