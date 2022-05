สิ้น “ปุ๊ กรุงเกษม”ปิดตำนานคนจริงแห่งยุค 2499‘ปันปัน’ เต็มฟ้า กฤษณายุธ ลูกสาวของ ‘แหวน’ ฐิติมา สุตสุนทร ได้โพสต์แจ้งข่าวการสูญเสียคุณพ่อ ‘บรรเจิด กฤษณายุธ’ หรือ ‘ปุ๊ กรุงเกษม’ ลงในไอจีส่วนตัว panpantemfah พร้อมข้อความ“Forever and always My daddy I hope I made you proud. There’ll always be a place in my heart for you.”