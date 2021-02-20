xs
xsm
sm
md
lg

สรุปคะแนนลงมติ อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สรุปคะแนนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
สรุปคะแนนลงมติ
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

กำลังโหลดความคิดเห็น...