สหรัฐฯ ประกาศให้ความช่วยเหลือ 45 ล้านดอลลาร์ สนับสนุนไทย-กัมพูชาดำเนินการตามข้อตกลงสันติภาพ

รอยเตอร์ - สหรัฐฯ จะให้ความช่วยเหลือแก่ไทยและกัมพูชา มูลค่า 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามการเปิดเผยของนักการทูตอาวุโสของสหรัฐฯ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกในวันศุกร์ (9) ระหว่างเดินทางเยือนภูมิภาคนี้ เพื่อช่วยให้ความพยายามในการสร้างสันติภาพระหว่างสองประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
“สหรัฐฯ จะยังคงสนับสนุนรัฐบาลกัมพูชาและไทยในการดำเนินการตามข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ และปูทางไปสู่การกลับคืนสู่สันติภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และเสถียรภาพสำหรับประชาชนและภูมิภาค” ไมเคิล ดีซอมเบร ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ในกิจการเอเชียตะวันออก ระบุในคำแถลง
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ดีซอมเบรจะพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยและกัมพูชาในกรุงเทพฯ และกรุงพนมเปญ ในวันศุกร์และวันเสาร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อตกลงสันติภาพ และความพยายามที่กว้างขวางขึ้นในการส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่ปลอดภัย แข็งแกร่ง และเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น
ดีซอมเบรกล่าวว่าสหรัฐฯ ที่ได้ตัดลดโครงการความช่วยเหลือต่างประเทศทั่วโลกภายใต้การบริหารของทรัมป์ จะให้เงินสนับสนุน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการรักษาเสถียรภาพชายแดน ช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ในการฟื้นตัว และสนับสนุนผู้พลัดถิ่นจากความขัดแย้ง และอีก 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและกำจัดวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด
นอกจากนี้ สหรัฐฯ จะให้เงินสนับสนุน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับโครงการริเริ่มที่จะช่วยกัมพูชาและไทยต่อสู้กับศูนย์หลอกลวงออนไลน์และการค้ายาเสพติด และโครงการอื่นๆ ดีซอมเบร กล่าว
รายงานระบุว่ารัฐบาลทรัมป์ให้ความสำคัญกับการต่อสู้กับศูนย์หลอกลวงออนไลน์ที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากพลเมืองสหรัฐฯ ตกเป็นเป้าหมายของปฏิบัติการฉ้อโกงทางการเงินจากศูนย์เหล่านี้
การปะทะชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมา หลังจากข้อตกลงหยุดยิงก่อนหน้านี้ที่ทรัมป์และนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ของมาเลเซีย เป็นผู้ไกล่เกลี่ยในเดือนก.ค. เพื่อยุติความขัดแย้งรอบก่อนหน้าล้มเหลว
ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตกลงหยุดยิงกันอีกครั้งเมื่อปลายปีที่แล้ว ยุติการสู้รบที่กินเวลา 20 วัน ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 101 คน และทำให้ผู้คนพลัดถิ่นอีกมากกว่าครึ่งล้านจากทั้งสองฝ่าย การปะทะกันครั้งล่าสุดยังรวมถึงการโจมตีของเครื่องบินรบ การยิงจรวด และการระดมยิงด้วยปืนใหญ่
ไทยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ มาอย่างยาวนาน ในขณะที่สหรัฐฯ พยายามปรับปรุงความสัมพันธ์กับกัมพูชาในความพยายามที่จะดึงกัมพูชาให้ออกห่างจากจีนที่เป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์.