ขำกลิ้ง! ข่าว “สถาปนารัฐกอทูเล” ชาวกะเหรี่ยงชี้ สื่อไทยถูกต้มเปื่อย

MGR Online - เผยชาวกะเหรี่ยงกด"ขำ" ข่าวการสถาปนาสาธารณรัฐกอทูเลที่ถูกสื่อไทยโหมกระพือเป็นกระแสดัง แต่สื่อกะเหรี่ยงเองกลับไม่สน ชี้งานนี้ สื่อไทยถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือ เรียกแสงให้นายพลเนอดา เมียะ
หลังจากวันที่ 5 มกราคม 2569 ที่นายพลนายพลเนอดา เมียะ ผู้บัญชาการกองทัพกอทูเล(Kawthoolei Army : KTLA) เชิญสื่อมวลชนจากประเทศไทย ข้ามชายแดนไปฟังการแถลงข่าวการสถาปนาสาธารณรัฐกอทูเล พร้อมแต่งตั้งตนเองขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนแรก และประกาศชื่อบุคคลในคณะรัฐบาล ซึ่งได้สร้างความตื่นเต้นให้กับสื่อมวลชนหลายสำนักของไทย โดยเฉพาะไทยพีบีเอส และค่ายมติชน ซึ่งพยายามโหมกระพือข่าวนี้ให้เป็นกระแสใหญ่ ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางตามหน้าสื่อและนักวิชาการบางกลุ่ม ว่าจะส่งผลต่อเสถียรภาพและสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนด้านตะวันตกของประเทศไทยนั้น
แต่จากการตรวจสอบตามหน้าสื่อและชุมชนออนไลน์ของชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงช่วง 2 วันที่ผ่านมา กลับไม่พบว่ามีสำนักข่าวใดที่ให้ความสำคัญกับความเคลื่อนไหวของนายพลเนอดา เมียะ ครั้งนี้เลยแม้แต่น้อย ตรงกันข้าม ปฏิกริยาในชุมชนออนไลน์ของชาวกะเหรี่ยงเอง กลับแสดงความรู้สึกขำ มีการกดแสดงความรู้สึก"หัวเราะ"ออกมามากกว่าการกด"ถูกใจ" ในข่าวที่ปรากฏบนหน้าสื่อของไทย
เพจ Karen National Union สื่อทางการของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง(KNU) ไม่มีการกล่าวถึงความเคลื่อนไหวดังกล่าวของนายพลเนอดา เมียะ ขณะที่ Karen Information Center ซึ่งเป็นสื่อหลักของชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 1.4 ล้านคน ก็ไม่ได้เสนอข่าวนี้ เช่นเดียวกับสื่ออื่นๆที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่รัฐกะเหรี่ยง เช่น Than Lwin Times ก็ไม่มีข่าวนี้บนหน้าฟีด
ส่วนสำนักข่าว Salween Press ที่เสนอข่าวนี้เพียงสั้นๆ เมื่อวันที่ 7 มกราคม มีผู้เข้ามากดหัวเราะมากกว่า 200 คน หรือเกินครึ่งจากผู้ที่เข้ามาแสดงความรู้สึกในข่าวทั้งหมด 400 กว่าคน ขณะที่ผู้อ่านอีกส่วนหนึ่งกดแสดงความรู้สึกห่วงใย
การแถลงข่าวของนายพลเนอดา เมียะ จัดขึ้นที่บ้านซูกะลี ตำบลซูกะลี อำเภอวาเลย์ ทางตอนใต้ของจังหวัดเมียวดี ไม่ห่างจากชายแดนด้านอำเภออุ้มผาง จังหวัดตากของไทยมากนัก(โปรดดูแผนที่ประกอบ) จึงเป็นการง่ายสำหรับการพาผู้สื่อข่าวจากประเทศไทย ข้ามพรมแดนเข้าไปฟังการแถลงข่าว
ผู้ที่ติดตามความเคลื่อนไหวของรัฐกะเหรี่ยงมาเป็นเวลานานหลายคน วิเคราะห์ไปในทางเดียวกันว่า งานนี้สื่อมวลชนของไทย ถูกนายพลเนอดา เมียะ หลอกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหาแสง สร้างกระแสเรียกร้องให้ผู้คนหันมาสนใจในตัวเขา หลังจาก 3 ปีที่เขาถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง จนต้องออกมาตั้งกองทัพกอทูเลของตนเองขึ้นมานั้น นายพลเนอดา เมียะ กลับไม่มีผลงานที่เป็นรูปธรรมใดๆในการต่อสู้กับกองทัพพม่า ปรากฏให้คนได้เห็น
ทั้งๆที่นายพลเนอดา เมียะ เป็นถึงลูกชายของนายพลโบเมียะ อดีตผู้นำสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง และการที่นายพลเนอดา เมียะ เลือกใช้ชื่อ"กอทูเล" เป็นชื่อกองทัพและสาธารณรัฐแห่งใหม่ที่เขาจะสถาปนาขึ้น ก็เป็นชื่อที่น่าจะดึงดูดใจชาวกะเหรี่ยงได้ไม่น้อย เพราะ"กอทูเล"คือชื่อรัฐในจินตนาการที่ชาวกะเหรี่ยงทุกคนใช้เป็นเป้าหมายหลักของการต่อสู้เรียกร้องอิสรภาพจากกองทัพพม่ามาเป็นเวลานานกว่า 70 ปีแล้ว แต่การกลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม
นายพลเนอดา เมียะ เป็นอดีตผู้บัญชาการองค์กรป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยง(KNDO) ประกาศตั้งกองทัพกอทูเล ขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 หลังจากเขาถูกขับออกจากสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง จากเหตุสังหารโหดเชลยสงครามที่เป็นทหารพม่า ซึ่งที่ถูกจับได้ที่ค่ายอู เกรทะ ในตำบลวาเลย์ มากถึง 25 ศพ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 และสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงได้ประกาศว่าจะไม่รับผิดชอบการกระทำทุกอย่างของนายพลเนอดา เมียะ ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
ช่วงเริ่มตั้งกองทัพกอทูเลใหม่ๆ มีอดีตนายทหารหัวรุนแรงของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหลายคนเข้าไปร่วมกับนายพลเนอดา เมียะ พื้นที่เคลื่อนไหวของกองทัพกอทูเลช่วงแรกอยู่ของทางตอนใต้ของรัฐกะเหรี่ยงต่อเนื่องกับภาคตะนาวศรี ฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดกาญจนบุรีของไทย ทับซ้อนกับพื้นที่ของกองพลที่ 4 กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง(KNLA) ทำให้ทหารกะเหรี่ยงทั้ง 2 กลุ่มเกิดการต่อสู้กันเองหลายครั้ง จนมีผู้บาดเจ็บล้มตายกันทั้ง 2 ฝ่าย
ตามรายงานของสื่อกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ระบุว่า ชาวกะเหรี่ยงจำนวนมากไม่ไว้ใจนายพลเนอดา เมียะ และกองทัพกอทูเล เนื่องจากมองว่าความเคลื่อนไหวของนายพลเนอดา เมียะ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวมากกว่าจะต่อสู้เพื่อเสรีภาพของชาวกะเหรี่ยงอย่างแท้จริง
ขณะที่ลูกน้องคนสนิทของนายพลเนอดา เมียะ เช่น พล.จ.แอกวี หรือกอลาโพ ก็มีประวัติพฤติกรรมกระทำรุนแรงต่อชาวกะเหรี่ยง ทั้งการเผาหมู่บ้าน ฆ่า ทรมาน และข่มขืนชาวบ้านกะเหรี่ยงด้วยกันเอง
หลังออกมาตั้งกองทัพกอทูเลได้ไม่ถึงปี นายทหารหลายนายทยอยพาลูกน้องถอนตัวออกจากกองทัพกอทูเล เช่น ร.ท.ซอ วินมิ่น ผบ.หน่วย Venom นำกำลังพลของเขาทั้งหมดย้ายออกจากกองทัพกอทูเลกลับเข้าสังกัดหน่วยรบพิเศษงูเห่าของกองพลที่ 6 กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 ต่อมาปลายปี 2566 ร.ท.แอเซวา ผบ. Lion Battalion Commando พร้อมด้วย ซอ พาต่อคา นายทหารคู่ใจ ก็ได้นำทหารของเขาย้ายมาสังกัดกองพลที่ 6 กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงด้วยอีกหนึ่งกลุ่ม
ปัจจุบัน กำลังพลทั้งหมดของกองทัพกอทูเล เหลืออยู่เพียงไม่ถึง 500 นาย เหลือพื้นที่เคลื่อนไหวอยู่ฝั่งตรงข้ามอำเภออุ้มผาง และตลอดปี 2568 ไม่มีข่าวการต่อสู้ของกองทัพกอทูเลกับกองทัพพม่า ปรากฏในสื่อของรัฐกะเหรี่ยง
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ออกประกาศเรียกคืนสัญชาติไทยและหมายเลขบัตรประชาชนของนายพลเนอดา เมียะ ผู้บัญชาการ กองทัพกอทูเล และครอบครัว เนื่องจากได้รับมาอย่างไม่ถูกต้อง
เนื้อหาในประกาศระบุว่า นายพลเนอดา เมียะ ซึ่งได้รับชื่อไทยว่านายสมศักดิ์ คำเปียะ(Somsak Khambia) มีเลขที่บัตรประชาชนและชื่อไทยตรงกับบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่แล้วในทะเบียนบ้านของเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีคำสั่งให้ยกเลิกและเรียกคืนสัญชาติ เลขที่บัตรประชาชน และชื่อไทยของนายพลเนอดา เมียะ ที่ใช้ว่า"นายสมศักดิ์ คำเปียะ" รวมถึงน้องสาว ที่ใช้ชื่อไทยว่า"นางคำสาย คำเปียะ" และมารดาที่ใช้ชื่อไทยว่า"นางเอ๋ คำเปียะ" โดยให้ทั้งหมดกลับไปใช้เลขที่และบัตรประจำตัวของบุคคลต่างด้าวเช่นเดิม