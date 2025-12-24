ย้อนแย้ง ? BGF สั่งชาวบ้าน “ฉ่วยก๊กโก” กินมังสวิรัติ-ห้ามดื่มเหล้า ช่วงปีใหม่

MGR Online - กองกำลังพิทักษ์ชายแดนรัฐกะเหรี่ยงออกคำสั่งให้ชาวบ้านทุกคนในเขต"ฉ่วยก๊กโก"ฐานใหญ่แก๊งสแกมเมอร์ ต้องปฏิบัติตามศีล 5 ให้กินแต่อาหารมังสวิรัติ ห้ามดื่มเหล้าอย่างเด็ดขาด ในช่วงเทศกาลปีใหม่
สำนักข่าวเมียวดี-แม่สอด มีเดีย (မြဝတီ&မဲဆောက်မီဒီယာ) และเพจคนพื้นที่ฉ่วยก๊กโก (ရွှေကုက္ကို ဒေသခံ) รายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันปีใหม่ของชาวกะเหรี่ยง กองบัญชาการ กองกำลังพิทักษ์ชายแดน(BGF) รัฐกะเหรี่ยง ได้ประกาศคำสั่งให้ชาวบ้านทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านฉ่วยก๊กโก เมืองเมียวดี จังหวัดเมียวดี ต้องกินแต่อาหารมังสะวิรัติ และห้ามดื่มสุราโดยเด็ดขาด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษตามกฏหมายของ BGF
เนื้อหาในคำสั่งระบุว่า ระหว่างวันที่ 20-31 ธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่กะเหรี่ยง ขึ้นสู่ศักราชที่ 2765 ให้ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ฉ่วยก๊กโก ต้องห้ามกินเนื้อสัตว์ ห้ามฆ่าสัตว์ ตลาด ร้านค้าทุกแห่งต้องห้ามขายเนื้อสัตว์ เนื้อปลา ให้ขายแต่ผัก ผลไม้ และร้านอาหาร เครื่องดื่มทุกแห่ง ต้องห้ามจำหน่ายสุรา เบียร์ และเครื่องดื่มมึนเมา
เหตุผลที่ต้องมีคำสั่งดังกล่าวออกมา BGF ระบุว่า เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ฉ่วยก๊กโกทุกคนได้ร่วมทำบุญโดยการปฏิบัติตามศีล 5 ในช่วงเทศกาลปีใหม่
บ้านฉ่วยก๊กโกอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตทหารที่ 3 กองกำลังพิทักษ์ชายแดนรัฐกะเหรี่ยง ซึ่งมี พ.อ.ซอชิดตู่ เป็นผู้บัญชาการ มีกำลังพล 5 กองพัน ได้แก่ กองพันที่ 1017 , 1018 , 1019 , 1020 และ 1022
ที่ตั้งบ้านฉ่วยก๊กโกอยู่ทางตอนเหนือของตัวเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ฝั่งตรงข้ามเป็นเขตตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด และตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
อย่างไรก็ตาม บ้านฉ่วยก๊กโกยังเป็นที่ตั้งของโครงการเมืองใหม่ฉ่วยก๊กโก ที่แก๊งสแกมเมอร์ของพวกจีนเทาเข้ามาใช้เป็นฐานก่ออาชญากรรมฉ้อโกงทางออนไลน์ ซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่ 2 เอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตน ทั้งคอลเซ็นเตอร์และบ่อนพนันออนไลน์ ที่หลอกลวงเงินของประชาชนไปแล้วในหลายประเทศทั่วโลก สร้างความเสียหายไปแล้วเป็นเงินมหาศาลจนไม่สามารถคำนวณได้ และเป็นพื้นที่เป้าหมายที่รัฐบาล 3 ประเทศ คือ เมียนมา จีน และไทย ได้ตกลงร่วมมือกันว่าจะต้องปราบปราบอย่างเด็ดขาด