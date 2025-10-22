ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลกินเจ ไปกับบุฟเฟต์ SEA+LAND ที่ Stock.Room

เดือนตุลาคมนี้ ห้องอาหาร Stock.Room โรงแรม คิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเทศกาลกินเจประจำปี ตั้งแต่วันที่ 21– 29ตุลาคม 2568 โดยทุกท่านจะได้เพลิดเพลินกับบุฟเฟต์ซิกเนเจอร์ Sea+Land ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเมนูสุดฮิตเหมือนเดิม และยังเพิ่มเมนูอาหารแพลนท์เบสซึ่งออกแบบเพื่อเทศกาลนี้โดยเฉพาะ
Stock.Room ยังคงนำเสนอประสบการณ์การรับประทานอาหารสไตล์มาร์เก็ตที่เปี่ยมด้วยความหลากหลาย ตอบโจทย์ให้ทุกคนได้อิ่มอร่อยเช่นเคย มีทั้งอาหารทะเลย่างสดใหม่ เมนูเนื้อพรีเมียม ไม่ว่าจะเป็นวากิว แกะ และหมูคุโรบุตะคลาสสิก เพิ่มเติมด้วยอาหารมังสวิรัติที่ได้แรงบันดาลใจจากทั่วโลก ด้วยเมนูอาหารเจแบบโมเดิร์น ไม่ว่าครอบครัวหรือเพื่อนฝูงจะรับประทานอาหารแบบไหน ก็ร่วมโต๊ะฉลองไปพร้อมกันได้
ไฮไลท์เทศกาลกินเจ
เพลิดเพลินไปกับเมนูอาหารแพลนท์เบสประจำฤดูกาล ซึ่งผสานเข้ากับไลน์บุฟเฟต์อันหลากหลายของ Stock.Room ได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นสลัด ซุป พาสต้า รวมถึงอาหารไทยสไตล์เจที่ได้แรงบันดาลใจใหม่ๆ มาร่วมเสิร์ฟพร้อมกับอาหารทะเลสด สเตชั่นอาหารนานาชาติ และเมนูย่างแสนอร่อย ไม่ว่าคุณจะเป็นมังสวิรัติ กำลังทดลองทานมังสวิรัติ หรือแค่ชื่นชอบอาหารทะเลและเนื้อสัตว์ ก็มั่นใจได้ว่าจะมีเมนูที่ตอบโจทย์ทุกคนอย่างแท้จริง
บุฟเฟต์ Sea+Land ที่ห้องอาหาร Stock.Room พร้อมตัวเลือกอาหารมังสวิรัติเพิ่มเติมสำหรับเทศกาลกินเจ พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 21– 29 ตุลาคม 2568 (มื้อกลางวันวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 12.00– 15.00น. และมื้อเย็นทุกวัน เวลา 17.30– 22.30น.) อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ในราคาเดิม เพียงท่านละ 1,250 บาท++ รวมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ร่วมเฉลิมฉลองความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลาย และความสุขแห่งการร่วมมื้ออาหารซึ่งตอบโจทย์ทุกความชอบ ที่ Stock.Room ตลอดเทศกาลกินเจปีนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง ติดต่อ Stock.Room โทร. 0-2056-9999 อีเมล stockroom.kimptonmaalai@ihg.com หรือ LINE @stock.room
