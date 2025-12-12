ลาวเรียกร้อง “ไทย-กัมพูชา” อดกลั้น หาทางออกด้วยสันติวิธี

MGR Online - กระทรวงการต่างประเทศลาวออกแถลงการณ์แสดงความเป็นห่วงเหตุสู้รบระหว่างไทย-กัมพูชา เรียกร้องสองประเทศให้อดกลั้น ปฏิบัติตามข้อตกลงกัวลาลัมเปอร์ ร่วมหาทางออกด้วยสันติวิธี
เวลา 10.18 น. วันนี้(12 ธ.ค.) สำนักข่าวสารประเทศลาว ได้เผยแพร่เนื้อหาแถลงการณ์ของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแห่ง สปป.ลาว เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา มีใจความสั้นๆ ดังนี้
"สปป.ลาว ขอแสดงความเป็นห่วงต่อสภาพความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างกัมพูชาและไทย ในฐานะประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีชายแดนติดกับทั้งสองประเทศ
สปป.ลาว เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้น หลีกเว้นการใช้กำลัง บนจิตใจไมตรี มิตรภาพ ในฐานะเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน และหันมาปฏิบัติตามข้อตกลงสองประเทศ ที่ได้ลงนามไว้เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ และนำกลไกที่มีอยู่เพื่อหาช่องทางแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี"