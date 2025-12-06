กองทัพพม่าทิ้งระเบิด 2 ลูกโจมตีชุมชนในสะกาย ดับอย่างน้อย 18 เจ็บ 20

เอเอฟพี - เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่กู้ภัย และชาวบ้าน 2 รายเปิดเผยในวันเสาร์ (6) ระบุว่ามีผู้เสียชีวิต 18 คน จากการโจมตีทางอากาศในเมืองแห่งหนึ่งในภาคกลางของพม่า
พม่าอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจจากการรัฐประหารในปี 2564 และการต่อสู้กับกลุ่มต่อต้านการรัฐประหารหลายกลุ่มทำให้เกิดการโจมตีทางอากาศบ่อยครั้งที่มักคร่าชีวิตพลเรือน
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่าระเบิด 2 ลูก ถูกทิ้งลงใน ต.เดบายิน ภาคสะกาย เมื่อเย็นวันศุกร์ (5) โดยลูกหนึ่งถูกทิ้งลงที่ร้านน้ำชาที่มีผู้คนพลุกพล่าน
เจ้าหน้าที่กล่าวกับเอเอฟพีว่ามีผู้เสียชีวิต 18 คน และได้รับบาดเจ็บ 20 คน จากการโจมตีครั้งนี้
“มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่ร้านน้ำชาเนื่องจากเป็นช่วงที่มีผู้คนพลุกพล่าน” เจ้าหน้าที่กล่าว
เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ 15 นาทีหลังเกิดเหตุกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 7 คน และอีก 11 คน เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา
ร้านน้ำชาที่เป็นศูนย์กลางทางสังคมดั้งเดิมของพม่า และบ้านเรือนใกล้เคียงราว 12 หลังพังราบจากการโจมตีดังกล่าว
ผู้รอดชีวิตคนหนึ่งกล่าวว่าเขากำลังดูการแข่งขันชกมวยทางทีวีในร้านนำ้ชาขณะที่เกิดเหตุโจมตี
“ทันทีที่ผมได้ยินเสียงเครื่องบินบินผ่าน ผมรีบลงไปอยู่กับพื้น” ผู้รอดชีวิต กล่าว พร้อมเสริมว่าเสียงจากระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวจนทำให้หูอื้อ
“ผมเห็นลูกไฟขนาดใหญ่อยู่เหนือหัวของผม ผมโชคดีมาก หลังจากนั้นผมก็รีบกลับบ้าน”
งานศพของผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าวถูกจัดขึ้นในวันเสาร์ (6) โดยใบหน้าของผู้เสียชีวิตบางคนถูกปิดด้วยผ้าขนหนูเนื่องจากไม่สามารถระบุตัวตนได้ ชาวบ้านในพื้นที่กล่าว
“ฉันรู้สึกเสียใจมาก เพราะฉันรู้จักพวกเขาบางคนเป็นอย่างดี” คนท้องถิ่นระบุ
การโจมตีทางอากาศของรัฐบาลทหารในภาคสะกายในเดือนพ.ค. ทำให้มีผู้เสียชีวิต 22 คน รวมทั้งเด็ก 20 คน แม้จะมีการประกาศหยุดยิงหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในพม่าก็ตาม.