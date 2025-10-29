กลุ่มติดอาวุธ TNLA ยอมถอนกำลังออกจากเมืองเหมืองทับทิม หลังเจรจารัฐบาลทหารโดยจีนเป็นคนกลาง

เอเอฟพี - กลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดกลุ่มหนึ่งของพม่าได้ตกลงถอนกำลังออกจากเมืองที่เป็นศูนย์กลางทำเหมืองทับทิม โดยมีจีนเป็นคนกลางไกล่เกลี่ย ตามการเปิดเผยของกลุ่มติดอาวุธวันนี้ (29)
พม่าตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจในการรัฐประหารปี 2564 โดยรัฐบาลทหารต่อสู้กับกองกำลังสนับสนุนประชาธิปไตยและกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยที่ทรงอิทธิพลหลายกลุ่ม
เมืองโมก๊ก ทางตอนเหนือของประเทศ ที่เป็นแหล่งทำเหมืองทับทิม ถูกกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์เข้ายึดครองได้ในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา แต่กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง (TNLA) กล่าวว่ากลุ่มจะถอนกำลังออกจากเมือง
TNLA ระบุในคำแถลงผ่านแอปพลิเคชั่น Telegram ว่ากลุ่มได้ทำข้อตกลงกับรัฐบาลทหารหลังจากการเจรจา 2 วัน ที่สิ้นสุดลงเมื่อวันอังคาร โดยมีผู้แทนพิเศษของจีนเป็นผู้กำกับดูแล ที่เมืองคุนหมิง ทางตอนใต้ของจีน ซึ่งตามข้อตกลง กลุ่มจะถอนกำลังออกจากเมืองโมก๊กและเมืองโมเมกที่อยู่ติดกัน
แม้คำแถลงจะไม่ได้ระบุกรอบเวลา แต่ระบุว่ากองทัพตกลงที่จะยุติการโจมตีทางอากาศ ขณะที่กองกำลังทหารของทั้งสองฝ่ายจะหยุดการโจมตีตั้งแต่เที่ยงคืนของวันพุธ
นักวิเคราะห์ระบุว่า จีนเป็นคนกลางสำคัญในสงครามกลางเมืองของพม่า ที่สนับสนุนทั้งกลุ่มต่อต้านและรัฐบาลทหารในระดับที่ผกผันตามผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคง
ผู้สังเกตการณ์ความขัดแย้งบางคนกล่าวว่าการรุกคืบที่ทำให้เมืองโมก๊กถูกยึดได้นั้นอย่างน้อยน่าจะได้รับการสนับสนุนจากปักกิ่ง เนื่องจากจีนเริ่มเบื่อหน่ายกับความเฉื่อยชาของรัฐบาลทหารเกี่ยวกับศูนย์สแกมเมอร์ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายตามแนวชายแดน
อย่างไรก็ตาม จีนได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลทหารอย่างเปิดเผยมากขึ้นในปีนี้ ขณะที่รัฐบาลทหารกำลังต่อสู้เพื่อทวงคืนพื้นที่ก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนธ.ค. ซึ่งรัฐบาลทหารอ้างว่าเป็นหนทางสู่เสถียรภาพ
คาดว่าการเลือกตั้งจะถูกขัดขวางในพื้นที่ที่กลุ่มติดอาวุธยึดครอง และผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศจำนวนมากปฏิเสธการเลือกตั้งนี้ด้วยมองว่าเป็นเพียงกลอุบายเพื่อปิดบังการปกครองของทหารที่จะยังคงดำเนินต่อไป
อย่างไรก็ตาม ปักกิ่งได้ให้การสนับสนุนทั้งในการเจรจาทางการทูตและในภาคสนาม
เมืองล่าเสี้ยว ทางตอนเหนือของประเทศ พื้นที่สำคัญของรัฐบาลทหารที่เสียไปตั้งแต่เริ่มสงครามกลางเมือง ก็กลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพในเดือนเม.ย. หลังจีนเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยเช่นกัน.