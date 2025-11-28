กัมพูชา-เวียดนามเตรียมเปิดด่านชายแดนแห่งใหม่ย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้น

MGR ออนไลน์ - ฮุนเซน ประธานพฤฒสภากัมพูชาประกาศว่า พิธีเปิดด่านชายแดนเมนเชยที่จะเกิดขึ้นในต้นเดือนธ.ค. นี้ จะเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างกัมพูชาและเวียดนาม
คำกล่าวของฮุนเซนมีขึ้นระหว่างการเข้าเยี่ยมคารวะของรองนายกรัฐมนตรีเวียดนามที่อาคารพฤฒสภาในวันนี้ (28)
ฮุนเซนได้ต้อนรับคณะผู้แทนเวียดนามและได้กล่าวชื่นชมความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในความสัมพันธ์ทวิภาคี ทั้งในกรอบการทำงานของรัฐบาล นิติบัญญัติ และพรรคการเมือง เขายังแสดงความเสียใจต่อเวียดนามหลังจากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเมื่อเร็วๆ นี้
ด้านรองนายกรัฐมนตรีบุ่ย แถ่ง เซิน ของเวียดนาม ได้แสดงความขอบคุณสำหรับการต้อนรับและการแสดงความเสียใจจากกัมพูชา นอกจากนี้รองนายกฯ เวียดนาม ยังชื่นชมสถานะความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและเวียดนาม โดยเน้นย้ำถึงการขยายตัวของความร่วมมือ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างพรรคที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ
เขาย้ำถึงการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของการค้าทวิภาคี ที่มีมูลค่าเกิน 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน 9 เดือนแรกของปี และคาดว่าจะยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
รองนายกฯ เวียดนาม ยังระบุว่าการเติบโตทางการค้าที่แข็งแกร่ง ส่วนหนึ่งเป็นผลของความร่วมมือด้านความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพตามแนวชายแดน โดยเน้นย้ำถึงความพยายามร่วมกันในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดน และรับประกันเสถียรภาพเพื่อประโยชน์ร่วมกันของสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนชายแดน พร้อมทั้งชื่นชมสถานการณ์ความมั่นคงที่ดีขึ้นตามแนวชายแดนกัมพูชา-เวียดนาม
ฮุนเซนได้ตอบรับคำกล่าวของฝ่ายเวียดนาม โดยเน้นย้ำว่าการประสานงานอย่างใกล้ชิดช่วยเปลี่ยนพรมแดนให้เป็นพื้นที่สันติภาพ อำนวยความสะดวกด้านการค้า การขนส่ง และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน และย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการค้า โลจิสติกส์ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อดีตผู้นำกัมพูชายังแสดงความยินดีกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการค้าทวิภาคี และแสดงความหวังว่าทั้งสองประเทศจะบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการเพิ่มมูลค่าการค้าสองทางเป็น 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเร็วๆ นี้
ฮุนเซนได้กล่าวสรุปโดยย้ำว่าพิธีเปิดด่านชายแดนเมนเชยร่วมกันในต้นเดือนธ.ค. จะเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเคลื่อนย้ายผู้คน สินค้า และผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างกัมพูชาและเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น.