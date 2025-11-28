กธ.เลื่อนเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสส. 2 ธ.ค.ไปก่อน “ธรรมนัส” ย้ำต้องช่วยชาวหาดใหญ่ให้พ้นวิกฤติก่อน

พรรคกล้าธรรม แจ้งเลื่อนการเปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร สส. จากเดิมกำหนดวันที่ 2 ธ.ค. นี้ ออกไปก่อน “ธรรมนัส” ย้ำต้องช่วย ปชช.พื้นที่หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้พ้นวิกฤติก่อน
วันนี้ (28 พ.ย.68) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม (กธ.) เปิดเผยว่า ตามที่พรรคกล้าธรรม มีกำหนดการเตรียมงานเปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.)ของพรรคฯ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2568 นั้น ล่าสุด ตนเองได้สั่งให้เลื่อนกำหนดการดังกล่าวออกไปก่อนแล้ว จนกว่าสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติ
ทั้งนี้ ตนเองในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ศนภ.)โดยเฉพาะหน้าที่รับผิดชอบ ในจังหวัดสงขลา ที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรี ต้องปฎิบัติหน้าทึ่อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งขณะนี้แม้ในเขตหาดใหญ่ สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เริ่มคลี่คลาย และหลายชุมชนระดับน้ำลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังมีความเดือดร้อน ของพี่น้องประขาชน ที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือให้กลับเข้าที่อยู่อาศัย บ้าน ร้านค้า และทำความสะอาดบ้านเรือน เครื่องใช้ ไฟฟ้า รถยนต์ พาหนะต่างๆ เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวัน และเปิดกิจการได้โดยเร็ว
นอกจากนี้ ยังต้องมีการวางแนวทางการฟื้นฟู เยียวยา หามาตรการช่วยเหลือในระยะสั้นและระยะยาว เร่งคืนสภาพพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วหลังน้ำลด เพื่อให้ชาวหาดใหญ่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติในเร็วที่สุด
“ แม้การเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.ของพรรคกล้าธรรม จะเป็นเรื่องสำคัญทางการเมือง และมีการจัดเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้ว แต่ผมเห็นว่า เรื่องเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาให้คลี่คลายก่อน ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุด ณ เวลานี้“ ร.อ.ธรรมนัส กล่าว