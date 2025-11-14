ฮุน มาเนต พร้อมสตรีหมายเลข 1 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ 3 ผู้บาดเจ็บ ประณามไทยยิงพลเรือนไร้มนุษยธรรม

MGR ออนไลน์ - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต และดร.พิช จันมุนี สตรีหมายเลข 1 ได้เดินทางไปเยี่ยมพลเรือนชาวกัมพูชา 3 ราย ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุยิงบริเวณชายแดนเมื่อวันพุธ (12) โดยประณามการโจมตีดังกล่าวว่าไร้มนุษยธรรม และยืนยันความมุ่งมั่นของกัมพูชาในการแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธี
สื่อกัมพูชารายงานอ้างว่าพลเรือนทั้ง 3รายได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงจากการยิงของทหารไทยเมื่อวันพุธ (12)ในหมู่บ้านเปรยจันใกล้ชายแดนกัมพูชา-ไทยหลังจากเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินที่โรงพยาบาลมิตรภาพกัมพูชา-ญี่ปุ่นในจ.บันเตียเมียนเจยทั้ง 3ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคัลเมตต์เพื่อรับการรักษาต่อ
ระหว่างการเยี่ยมผู้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลคัลเมตต์ในกรุงพนมเปญวันนี้ (14)ฮุนมาเนตได้กล่าวชื่นชมหน่วยงานท้องถิ่นและกองกำลังรักษาความปลอดภัยสำหรับการตอบสนองอย่างรวดเร้วการอพยพผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างทันท่วงทีและการประสายงานเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บาดเจ็บจะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนผู้นำกัมพูชายังแสดงความขอบคุณทีมแพทย์ของโรงพยาบาลทั้งสองแห่งพร้อมยกย่องความเป็นมืออาชีพและความทุ่มเทในการช่วยชีวิตของผู้ได้รับบาดเจ็บ
นายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตและภริยายังได้กล่าวให้กำลังใจผู้บาดเจ็บและอวยพรให้ผู้บาดเจ็บหายเป็นปกติโดยเร็ว
นอกจากนี้ ยังได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนายดี นัย ที่เสียชีวิตจากเหตุยิงบริเวณชายแดนดังกล่าว
ฮุนมาเนตยืนยันว่ารัฐบาลกัมพูชามุ่งมั่นในการแก้ปัญหาชายแดนโดยสันติวิธี และระบุว่าความรุนแรงและการใช้กำลังทหารไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และยังคุกคามชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือนผู้บริสุทธิ์
“รัฐบาลกัมพูชายังคงยึดมั่นในการเจรจาอย่างสันติการรุกรานด้วยอาวุธไม่ได้ให้ประโยชน์ใดๆมีแต่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนทั่วไป”ฮุนมาเนตกล่าว.