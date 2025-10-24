ผู้แทนสส.เกาหลีใต้บุกดูตึกแก๊งคอลฯ ชานกรุงพนมเปญ ตร.เขมรอ้างมาทำโดยสมัครใจไม่ได้โดนข่มขู่

เอพี - กัมพูชาและเกาหลีใต้ระบุว่าคณะผู้แทนสมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้ได้เดินทางไปตรวจดูอาคารแห่งหนึ่งในกัมพูชาที่ถูกกล่าวหาว่าถูกใช้งานโดยเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับชาวเกาหลีใต้หลายสิบคน
ชาวเกาหลีใต้ถูกตำรวจกัมพูชาควบคุมตัวและถูกส่งตัวกลับประเทศเมื่อต้นเดือน ที่ทางการได้กล่าวหาว่าพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง ที่รวมถึงกลอุบายหลอกให้รักและหลอกลงทุน โดยมุ่งเป้าหลอกลวงเหยื่อชาวเกาหลีใต้ด้วยกันเอง
สมาชิกของคณะกรรมการว่าด้วยกิจการต่างประเทศและการรวมชาติของรัฐสภาเกาหลีใต้ ได้ตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมา บริเวณชานกรุงพนมเปญ ที่เป็นสถานที่ที่ควบคุมตัวชาวเกาหลีใต้ได้หลายสิบคนระหว่างการปราบปรามเมื่อวันที่ 5 ก.ค.
คณะกรรมการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ของกัมพูชาระบุว่าตำรวจกัมพูชาได้แบ่งปันข้อมูลกับคณะผู้แทนที่เดินทางเยือน ที่แสดงให้เห็นว่าชาวเกาหลีใต้ทำงานที่ศูนย์หลอกลวงด้วยความสมัครใจ โดยไม่มีการบังคับหรือการข่มขู่
ผู้ถูกควบคุมตัวถูกส่งตัวกลับประเทศเมื่อวันที่ 18 ต.ค. ด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำจากกรุงพนมเปญไปยังเกาหลีใต้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุในขณะนั้นว่า พวกเขากำลังพยายามตรวจสอบว่าชาวเกาหลีใต้ถูกบังคับให้ทำงานในศูนย์หลอกลวงดังกล่าวหรือไม่
ตำรวจเกาหลีใต้กล่าวเมื่อต้นสัปดาห์ว่าศาลท้องถิ่นได้ออกหมายจับชาวเกาหลีใต้ที่เดินทางกลับแล้ว 49 คน จากทั้งหมด 64 คน และกำลังพิจารณาหมายจับผู้ที่เดินทางกลับเพิ่มเติม ตำรวจกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการหลอกลวงด้วยกลอุบายหลอกให้รัก หลอกให้ลงทุน หรือหลอกด้วยเสียงที่แอบอ้างเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ
การหลอกลวงทางออนไลน์ที่ส่วนใหญ่มีฐานอยู่ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 และก่อให้เกิดเหยื่อ 2 ประเภท คือเหยื่อหลายพันคนที่ถูกบังคับให้ทำงานเป็นนักต้มตุ๋นภายใต้การข่มขู่คุกคามด้วยการใช้ความรุนแรง และเหยื่อที่ถูกหลอกลวง กลุ่มสังเกตการณ์ระบุว่าการหลอกลวงทางออนไลน์สร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์ให้กับแก๊งอาชญากรข้ามชาติในแต่ละปี
เจ้าหน้าที่กัมพูชากล่าวว่าในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ตำรวจกัมพูชาได้บุกตรวจค้นสถานที่ 92 แห่ง ใน 18 จังหวัด และจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 3,455 คน จาก 20 สัญชาติ ส่วนใหญ่เป็นเหยื่อและถูกเนรเทศออกจากกัมพูชา ขณะที่ผู้ต้องสงสัยที่เชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการหลอกลวงอีก 75 คน ถูกศาลกัมพูชาตั้งข้อหาแล้ว.