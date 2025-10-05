กองทัพอาระกันลั่นเลือกตั้งพม่าไร้ความชอบธรรม หากรัฐบาลทหารยังคุมขังซูจี

MGR ออนไลน์ - ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งที่รัฐบาลทหารพม่าแต่งตั้งกำลังเร่งเตรียมการเลือกตั้งที่วางแผนจะจัดขึ้นในเดือนธ.ค. และเดือนม.ค. ผู้บัญชาการของกองทัพอาระกัน (AA) กล่าวว่า รัฐบาลทหารไม่สามารถหวังที่จะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนได้ หากยังไม่ปล่อยตัวอองซานซูจี ผู้นำประชาธิปไตยที่ถูกคุมขัง
“หากรัฐบาลทหารต้องการจัดการเลือกตั้งที่แท้จริงและได้รับความไว้วางใจจากประชาชน รัฐบาลควรต้องปล่อยตัวอองซานซูจี ที่ขณะนี้มีอายุมากกว่า 80 ปีแล้ว และแม้ว่ารัฐบาลไม่สามารถฟื้นฟูความไว้วางใจจากประชาชนได้ ถึงอย่างนั้น รัฐบาลก็ควรปล่อยตัวอองซานซูจี ถ้าต้องการให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างราบรื่น ถ้าไม่ทำ พวกเขาจะคาดหวังความชอบธรรมหรือการยอมรับได้อย่างไร” ตุน เมียต นาย ผู้บัญชาการกองทัพอาระกัน ให้สัมภาษณ์พิเศษกับสำนักข่าวอิรวดี
ความคิดเห็นของผู้นำกองทัพอาระกันมีขึ้นหลังจากพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารกำลังผลักดันการเลือกตั้ง ที่ถูกมองว่าเป็นกลอุบายในการสร้างความชอบธรรมให้กับการปกครองของตนเอง โดยกองทัพได้ก่อรัฐประหารในเดือนก.พ. 2564 ที่อ้างว่ามีการโกงเลือกตั้งในปี 2563 ที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยชนะอย่างถล่มทลาย ซูจี ที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐบาล และประธานาธิบดีวิน มี้น รวมถึงรัฐมนตรีอาวุโสหลายคนถูกจับกุมตัวและยังคงถูกคุมขังตั้งแต่นั้น
ต่อมา รัฐบาลทหารได้ยกเลิกการผลการเลือกตั้งปี 2563 และในเดือนมี.ค. 2566 ได้ยุบพรรคสันติบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของซูจี หลังจากที่พรรคปฏิเสธที่จะลงทะเบียนตามกฎหมายการเลือกตั้งฉบับใหม่ สำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปลายปีนี้จะมีพรรคการเมืองทั้งหมด 57 พรรค ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพรรคที่เป็นพันธมิตรหรือสนับสนุนกองทัพ รวมถึงพรรคสหสามัคคีและการพัฒนา ที่เป็นพรรคตัวแทนของรัฐบาลทหาร
การเลือกตั้งของรัฐบาลทหารถูกประเทศประชาธิปไตยตะวันตกและประชาชนในพม่าจำนวนมากปฏิเสธ โดยมองว่าเป็นการหลอกลวงเพื่อฝังรากลึกการปกครองของทหาร มุมมองที่ตุน เมียต นาย เห็นด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพอาระกันและพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยในอดีตนั้นตึงเครียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่รัฐบาลของพรรค NLD ได้ตราว่ากองทัพอาระกันเป็นกลุ่มก่อการร้ายและสมาคมผิดกฎหมายในเดือนมี.ค. 2563 หลังจากที่กลุ่มได้โจมตีฐานทหารและตำรวจในรัฐยะไข่ อย่างไรก็ตาม ผู้นำกองทัพอาระกันยังคงย้ำว่าผลประโยชน์ชาติต้องมาก่อนความคับข้องใจส่วนตัวหรือทางการเมือง
“เราต้องละทิ้งความรู้สึกส่วนตัว และทำในสิ่งที่ควรทำเพื่อผลประโยชน์ของชาติ” ตุน มัต นาย กล่าว
เขากล่าวว่ารัฐบาลทหารกำลังใช้การเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการปกครองของตน โดยจัดการเลือกตั้งที่กันผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมในกระบวนการ
กองทัพอาระกันควบคุม 14 ตำบลจากทั้งหมด 17 ตำบลของรัฐยะไข่ และประกาศว่าจะไม่อนุญาตให้มีการเลือกตั้งที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลทหารในรัฐยะไข่ คณะกรรมการการเลือกตั้งของรัฐบาลได้ประกาศแล้วว่าจะไม่มีการเลือกตั้งใน 10 ตำบลของรัฐยะไข่ แต่ยังคงมีแผนการจัดการเลือกตั้งในอีก 7 ตำบล แต่ขณะนี้มีเพียง 3 ตำบล คือ สิตตะเว จอก์พยู และมะนอง ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหาร ซึ่งบ่งชี้ว่าในที่สุดแล้ว กองทัพพม่าวางแผนที่จะจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ตองอับ กวา ตานต่วย และแอน ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพอาระกัน โดยการเลือกตั้งมีกำหนดจัดขึ้นเป็นระยะ เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.
แม้ว่าประชาคมระหว่างประเทศส่วนใหญ่ปฏิเสธการเลือกตั้งที่รัฐบาลทหารพม่าวางแผนไว้เนื่องจากมองว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่เสรีและไม่ยุติธรรม แต่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีน อินเดีย ไทย และกัมพูชา รวมถึงพันธมิตรที่ห่างไกลออกไป เช่นรัสเซียและเบลารุส ได้ส่งสัญญาณสนับสนุนกระบวนการเลือกตั้งนี้.