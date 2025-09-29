ไต้ฝุ่นบัวลอยทำชาวเวียดนามดับอย่างน้อย 13 ราย ฟิลิปปินส์อ่วมดับพุ่ง 27 ราย

เอเอฟพี - พายุไต้ฝุ่นบัวลอยที่พัดถล่มซัดหลังคาบ้านเรือนพังเสียหายได้คร่าชีวิตผู้คนไปหลายสิบคนทั้งในเวียดนามและฟิลิปปินส์ ตามการระบุของเจ้าหน้าที่จากทั้งสองประเทศ ขณะที่พายุบัวลอยที่อ่อนกำลังลงหลังขึ้นฝั่งเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศลาวที่เป็นประเทศเพื่อนบ้าน
พายุไต้ฝุ่นบัวลอยพัดถล่มหมู่เกาะเล็กๆ ทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้ต้นไม้และเสาไฟฟ้าโค่นล้ม และยังทำให้เกิดน้ำท่วม ประชาชนกว่า 400,000 คนต้องอพยพ
เจ้าหน้าที่ป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์กล่าวในวันจันทร์ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า เป็น 27 คน โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากการจมน้ำหรือถูกเศษซากปรักหักพังชน
นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าพายุกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากโลกร้อนขึ้น ที่เป็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์
ในเวียดนาม พายุไต้ฝุ่นบัวลอยพัดขึ้นฝั่งเมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์ ที่ก่อให้เกิดลมกระโชกแรงถึง 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 13 คน ในเวียดนาม ขณะที่ยังค้นหาผู้สูญหายอีก 20 คน ตามการระบุของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย
บ้านเรือนมากกว่า 44,200 หลังได้รับความเสียหาย รวมถึงบ้านที่หลังคาพัง โดยส่วนใหญ่อยู่ในจ.ห่าติ๋ง ทางภาคกลางของประเทศ มีบ้านอย่างน้อย 800 หลังถูกน้ำท่วม และพื้นที่เพาะปลูกเกือบ 6,000 เฮกตาร์จมน้ำ
ภาพถ่ายที่เผยแพร่โดยสำนักข่าวต่างๆ เผยให้เห็นหลังคาปลิวว่อนออกจากอาคารและซากปรักหักพังของบ้านเรือนกระจัดกระจายอยู่บนถนนที่เปียกชุ่มในจ.เหงะอาน
“ลมพัดหลังคาบ้านผมปลิวขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ร่วงลงมา ทุกอย่างแตกกระจาย ผมต้องรีบเอามือปิดศีรษะแล้ววิ่งไปที่บ้านเพื่อนบ้านเพื่อความปลอดภัย” จีง ถิ เล อายุ 71 ปี ชาวเมืองกว๋างจิ กล่าว
มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 9 คน จากลมพายุหมุนที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของไต้ฝุ่น ที่พัดผ่านจ.นิงบิ่ง ทางตอนเหนือของประเทศในเช้าวันจันทร์ ตามการรายงานของหน่วยงานด้านภัยพิบัติท้องถิ่น
รายงานยังระบุว่ามีผู้เสียชีวิต 1 คนในจ.เว้ และอีกหนึ่งคนในจ.แท็งฮว้า ขณะที่มีผู้สูญหายประมาณ 20 คน
ในบรรดาผู้สูญหาย มี 9 คน ที่เรือประมงของพวกเขาหายไปในทะเลในคืนวันอาทิตย์ หลังจากเรือหลุดออกจากที่จอดเรือเนื่องจากลมและกระแสน้ำรุนแรง ตำรวจระบุ
กระทรวงสิ่งแวดล้อมระบุว่าประชาชนกว่า 53,000 คน ได้อพยพไปหลบภัยที่โรงเรียนและศูนย์การแพทย์ที่ดัดแปลงเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนที่พายุบัวลอยจะพัดถล่มเวียดนาม
สนามบินภายในประเทศ 4 แห่ง และทางหลวงบางส่วนถูกปิดในวันจันทร์ เที่ยวบินมากกว่า 180 เที่ยวบินถูกยกเลิกหรือล่าช้าตามการระบุของเจ้าหน้าที่สนามบิน
พื้นที่บางส่วนของจ.เหงะอาน และจ.ห่าติ๋ง ไม่มีไฟฟ้าใช้และโรงเรียนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต้องหยุดเรียน
นับตั้งแต่พายุขึ้นฝั่งในเวียดนาม พายุได้อ่อนกำลังลงและเคลื่อนตัวข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศลาว
สำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าในเวียดนามมีผู้เสียชีวิตหรือสูญหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 175 คน ตั้งแต่เดือนม.ค. ถึงเดือนส.ค.ปีนี้ และมีมูลค่าความเสียหายราว 371 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2567
เมื่อเดือนก.ย. 2567 ไต้ฝุ่นยางิคร่าชีวิตผู้คนไปหลายร้อยคนในเวียดนาม และสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่า 3,300 ล้านดอลลาร์.