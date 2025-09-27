เวียดนามระงับเที่ยวบิน 4 สนามบินภาคกลางเตรียมรับมือไต้ฝุ่นบัวลอย

MGR ออนไลน์ - สำนักงานการบินพลเรือนเวียดนาม (CAAV) ระบุว่าสนามบิน 4 แห่งในภาคกลาง ที่ประกอบด้วยสนามบินของจ.กว๋างจิ จ.แท็งฮว้า เมืองเว้ และเมืองดานัง จะระงับเที่ยวบินขาเข้าระหว่างวันที่ 28-29 ก.ย. เนื่องจากพายุไต้ฝุ่นบัวลอยกำลังเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่ง
สำนักงานการบินพลเรือนรายงานว่า สนามบินด่งเฮยในจ.กว๋างจิ จะระงับเที่ยวบินขาเข้าตั้งแต่เวลา 1.00 น. ถึง 22.00 น. ของวันที่ 28 ก.ย. สนามบินเถาะซวน ในจ.แท็งฮว้า ระงับเที่ยวบินตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันที่ 28 ก.ย. ไปจนถึง 7.00 น. ของวันที่ 29 ก.ย. สนามบินฝูบ่าย ในเมืองเว้ ระงับเที่ยวบินตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนถึง 14.00 น. ของวันที่ 28 ก.ย. และสนามบินดานัง ตั้งแต่เวลา 6.00 น. จนถึง 11.00 น. ของวันที่ 28 ก.ย.
สนามบินทั้ง 4 แห่ง คาดว่าอยู่ในเขตพายุพัดเข้าโดยตรง โดยคาดการณ์ว่าสนามบินฝูบ่าย และสนามบินดานัง จะเผชิญกับลมกระโชกแรงจากพายุบัวลอย
ส่วนสนามบินในภาคเหนือ 3 แห่ง คือสนามบินโนยบ่ายในกรุงฮานอย สนามบินวานดอน ในจ.กว๋างนิง และสนามบินกัตบี ในเมืองไฮฟอง รวมถึงสนามบินจูลาย ทางตอนใต้ของดานัง สำนักงานการบินพลเรือนได้แนะนำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินมาตรการป้องกัน
สำนักงานการบินพลเรือนได้สั่งการให้มีเจ้าหน้าที่ประจำการตลอด 24 ชั่วโมง และปฏิบัติตามขั้นตอนการรับมือพายุอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและปกป้องประชาชนและทรัพย์สิน
ศูนย์พยากรณ์อุทก-อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ ได้แถลงในช่วงบ่ายวันเสาร์ว่า พายุบัวลอยอยู่ห่างจากหมู่เกาะฮว่างซา (พาราเซล) ราว 170 กิโลเมตร และคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่น่านน้ำนอกชายฝั่งจ.กว๋างจิ-เว้ ในบ่ายวันอาทิตย์ ก่อนจะเคลื่อนตัวไปทางจ.เหงะอาน-กว๋างจิตอนเหนือ ด้วยความเร็วลม 103-133 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พายุบัวลอยเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคกลางของฟิลิปปินส์เมื่อวันศุกร์ ด้วยความเร็วลม 35-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 11 คน.