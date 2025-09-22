เวียดนามสั่งเตรียมพร้อมสูงสุดรับมือไต้ฝุ่นรากาซา

MGR ออนไลน์ - รองนายกรัฐมนตรีของเวียดนามได้ลงนามคำสั่งเร่งด่วนในนามของนายกรัฐมนตรี โดยสั่งการให้กระทรวงต่างๆ และจังหวัดทางภาคเหนือและภาคกลาง ดำเนินมาตรการเชิงรุกแต่เนิ่นๆ เพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นรากาซา (Ragasa) ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ เพื่อรับประกันความปลอดภัยของประชาชนและลดความเสียหายให้น้อยที่สุด
คำสั่งดังกล่าวที่ส่งถึงเลขาธิการพรรคและประธานจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่จ.กว๋างหงาย ขึ้นไป โดยอ้างการพยากรณ์อากาศของศูนย์อุทก-อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ ที่ระบุว่าพายุไต้ฝุ่นรากาซาจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ ด้วยกำลังสูงสุดที่ระดับ 16-17 (184-220 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) และมีลมกระโชกแรงกว่าระดับ 17 คาดว่าคลื่นจะสูงเกิน 10 เมตร ที่ก่อให้เกิดสภาวะอันตรายอย่างยิ่งต่อเรือในน่านน้ำตอนเหนือและตอนกลางของทะเลจีนใต้
ศูนย์อุทก-อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติยังคาดการณ์ว่าพายุไต้ฝุ่นรากาซาจะมีความรุนแรงเทียบเท่าหรือรุนแรงกว่าพายุไต้ฝุ่นยางิ ในปี 2567
ไต้ฝุ่นยางิ ที่เป็นพายุลูกที่ 3 ที่ซัดถล่มเวียดนามในปี 2567 และเป็นพายุที่มีความรุนแรงที่สุดที่พัดถล่มทะเลจีนใต้ในรอบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้คร่าชีวิตผู้คนไปหลายร้อยคนเมื่อต้นเดือนก.ย. ปีที่แล้ว
ช่วงระหว่างคืนวันพุธถึงเช้าวันพฤหัสฯ คาดการณ์ว่าพายุไต้ฝุ่นรากาซาจะเคลื่อนตัวผ่านคาบสมุทรเล่ยโจวของจีน เข้าสู่อ่าวตังเกี๋ย ด้วยความเร็วลมระดับ 12-14 (118-166 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) และลมกระโชกแรงที่ระดับ 15-16 (167-201 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ก่อนพัดขึ้นฝั่งเวียดนามระหว่างจ.กว๋างนีง และจ.ห่าติ๋ง
คำสั่งของทางการยังเตือนถึงความรุนแรงของพายุและความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง แม้ว่าตาพายุจะอยู่ห่างจากชายฝั่ง 300-400 กิโลเมตรก็ตาม
เจ้าหน้าที่ในจ.กว๋างนีง เมืองท่าไฮฟอง จ.หุ่งเอียน จ.นิงบิ่ง จ.แท็งฮว้า จ.เหงะอาน จ.ห่าติ๋ง จ.กว๋างจิ และเมืองเว้ ได้รับคำสั่งให้เลื่อนการประชุมที่ไม่จำเป็นและมุ่งให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรับมือพายุ
จังหวัดเหล่านั้นยังได้รับคำสั่งให้ตรวจสอบและติดตามเรือประมงและเรือชายฝั่งทุกลำ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารและการอพยพออกจากพื้นที่อันตรายอย่างทันท่วงที จำกัดหรือห้ามเรือออกจากฝั่งหากจำเป็น และเรียกร้องให้ประชาชนเสริมความแข็งแรงของตัวบ้านและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงดูแลเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต และเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพ.